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Парковка там, где я сказал! Патрульная милиция закрывает глаза на нарушения

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- Сергей Швец
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Таксисты ежедневно совершают тысячи нарушений правил дорожного движения и остаются безнаказанными. При этом Патрульная милиция делает вид, что не замечает устраиваемого ими беспредела. И речь отнюдь не о том, что кто-то не пропустил пешехода или проскочил на красный свет, а потом уехал в неизвестном направлении и попробуй его найди. Хотя и это сейчас не проблема. Нет, многие нарушители целыми днями стоят на одних и тех же местах – под запрещающими знаками или вторым рядом. А мимо них бесконечно колесят патрульные машины.

"Вечерка" уже сообщала о том, что на кольце на пересечении улиц Ахунбаева и 7 апреля устроили себе стоянку частные извозчики, которые доставляют пассажиров в верхние села. Причем стоят они внутри кольца, мешая остальным автомобилистам выполнять поворот направо с Ахунбаева на 7 апреля. Особенно сложно приходится в часы-пик.

Мало того, на той зоне проезжей части, которую они облюбовали под паркинг, действует знак "остановка запрещена" с дополнительной табличкой "принудительная эвакуация". Но это их ничуть не смущает. В любое время дня и вечера можно увидеть здесь нагромождение машин, припаркованных в два-три ряда. Это наглядно показано на фотографии. К слову, в вечернее время, когда люди добираются домой, количество таксистов увеличивается в несколько раз.

Однако на прошлую нашу публикацию доблестные стражи дорожного порядка не отреагировали. Они, кстати, реагируют только тогда, когда могут пропиариться, показательно устранив проблему, о которой пишут журналисты. Но здесь, видимо, задача для Патрульной милиции совсем неразрешимая. Поэтому проще не заметить проблему.

Впрочем, как и в других частях города. Следующая остановка улица Шопокова возле ГУМа и ЦУМа. Парковку на этой магистрали отдали на откуп частникам, думая, что они будут поддерживать здесь порядок. Но на фотографиях наглядно видно, как на и без того узкой дороге вторым рядом припаркованы такси и обычные машины. А рядом ходят парковщики, но даже замечаний паркунам не делают. Кстати, патрульные машины здесь тоже ездят довольно регулярно. Толку, естественно, ноль.

Здешние таксисты, как и в случае с их коллегами на кольце на улице Ахунбаева, стоят также каждый день. И неизменно с нарушением правил. Найти их и оштрафовать не составит никакого труда.

Ну и напоследок улица Московская возле Министерства здравоохранения. Картина классическая – знак и наглый таксист.

Вот он показатель эффективности Патрульной милиции, создание которой не так давно упорно проталкивали активисты и госорганы. Понятно, что наводить порядок эти люди не могут или не хотят. Поэтому надежда горожан только на повсеместную установку камер видеонаблюдения и фотофиксации нарушений. Иначе ничего не изменится.


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URL: https://www.vb.kg/398554
Теги:
парковка, ПДД, Патрульная милиция, такси
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