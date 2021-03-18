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Кыргызская "Шамбала" имеет все шансы получить "Нику"

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- Анастасия Карелина
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Картина кыргызского режиссера Артыкпая Суюндукова "Шамбала" может получить "Нику", как лучший фильм стран СНГ и Балтии 2020 года. Картина значится в числе пяти претендентов на получение российской национальной кинематографической премии в этой номинации.

Полнометражный игровой фильм "Шамбала", созданный по мотивам повести Чингиза Айтматова "Белый пароход", находился в производстве с 2018 по 2020 годы. Снимался он на базе Национальной киностудии "Кыргызфильм" имени Толомуша Океева. Народный артист КР Артыкпай Суюндуков мечтал о постановке почти 25 лет, и даже обсуждал свой замысел с самим классиком отечественной литературы. Осуществить задумку удалось лишь сейчас. Причем Суюндуков не только сел в режиссерское кресло, но и сам написал сценарий будущего фильма.

Премьера "Шамбалы" состоялась в июле прошлого года на 23 Международном кинофестивале в Шанхае. Затем фильм показали еще на нескольких МКФ. В копилке наград фильма уже есть призы "Киношока". В Анапе приз "за лучшую музыку" получил композитор Мурзалы Жеенбаев, а за "художественное воплощение образа мальчика Шамбалы" наградили юного актера Артура Аманалиева. Ленту хорошо приняли и на фестивале "Московская премьера". В Первопрестольной приз снова получил Артур Аманалиев и Насретдин Дубашев. Заслуженного артиста КР отметили за исполнение роли деда Момуна. Уже в 2021 году "Шамбала" побывала на МКФ в Калькутте. В Индии Артыкпай Суюндуков удостоился приза "за лучшую режиссуру".

И вот теперь "Шамбала" попала в номинацию кинопремии "Ника", учрежденной одноименной Российской академией кинематографических искусств. Кроме кыргызской картины в номинации "лучший фильм стран СНГ и Балтии" на награду претендуют четыре фильма. Это "Две тысячи песен Фариды" узбекского режиссера Ëлкина Туйчиева, "Жаным, ты не поверишь" казахского режиссера Ернара Нургалиева, "Желтая кошка" Адильхана Ержанова также из Казахстана и "От смерти до смерти" азербайджанского режиссера Хилала Узейи Байдарова.

Вручение наград должно пройти в Москве 25 апреля. Заметим, что в этот день будут вручаться также призы за 2019 год. Из-за пандемии коронавируса церемония прошлой весной не состоялась. И тут нас тоже может ждать приятная неожиданность. Ведь в номинацию "лучший фильм стран СНГ и Балтии" за 2019 года попала картина Мирлана Абдыкалыкова "Босоногий бегун".

справка "ВБ"

В разные годы в эту же номинацию попадали картины Темира Бирназарова "Неизвестный маршрут" и "Страсть", фильмы Эрнеста Абдыжапарова "Сельская управа" и "Светлая прохлада", лента "Курманжан Датка" Садыка Шер-Нияза, фильмы "Мунабия" Таалайбека Кулмендеева, "Завещание отца" Бакыта Мукула и Дастана Жапар уулу. Номинировались на "Нику" и работы Актана Арым Кубата "Свет аке" и "Кентавр". Но пока богиня победы улыбнулась только его сыну Мирлану Абдыкалыкову. 1 апреля 2016 года "Нику" получила его дебютная лента "Сутак" ("Небесное кочевье").


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URL: https://www.vb.kg/398564
Теги:
кино, награда, Россия
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