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Порошенко назвал Байдена большим шансом для украинцев

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Пятый президент Украины Петр Порошенко прокомментировал слова президента США Джо Байдена в адрес российского коллеги Владимира Путина. Видеообращение политика доступно на его странице в Facebook.

Бывший украинский лидер поблагодарил Байдена "за ценные слова" и "поддержку Украины", которую тот якобы последовательно предоставляет еще со времен их встречи во время инаугурации Порошенко в июне 2014 года.

"То, что Байден - надежный союзник Украины в нашей обороне от российской агрессии и в проведении реформ, знаю не понаслышке, а по собственному опыту и общения. Президент Байден - большой шанс для Украины, для нашей европейской и евроатлантической интеграции", - заявил Порошенко.

Он добавил, что команда президента Украины Владимира Зеленского демонстрирует неспособность воспользоваться этой возможностью и рискует ее потерять. "Мяч на стороне Зеленского. От его действий зависит, сохранит ли Украина стратегическое партнерство с США, [что] жизненно, подчеркиваю, жизненно необходимо для нас, чтобы выстоять в войне с Россией (Украина обвиняет Россию в причастности к конфликту в Донбассе, российская сторона отвергает эти обвинения - прим. "Ленты.ру")", - сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что Зеленскому еще предстоит получить доверие Байдена, однако пообещал наладить по своим каналам связь между президентами во благо Украины.

Ранее сообщалось, что Байден пересказал свой разговор с Путиным, в ходе которого, по его словам, он предупредил коллегу о неизбежности наказания за вмешательство в американские выборы. В ответ Министерство иностранных дел России вызвало российского посла в США Анатолия Антонова в Москву для обсуждения отношений между странами. Антонов прибудет в российскую столицу 20 марта, в ходе консультаций будут обсуждаться пути "выправления пребывающих в кризисе российско-американских связей".

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/398565
Теги:
Владимир Путин, США, Украина, Петр Порошенко, Джозеф Байден
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