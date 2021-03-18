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Экс-глава аппарата президента Фарид Ниязов из СИЗО живым не выйдет?

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- Оксана Гут
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Сегодня, 18 марта, коллегия Бишкекского городского суда рассмотрела апелляционную жалобу адвоката Замира Жоошева об отмене решения Первомайского районного суда по мере пресечения в отношении экс-руководителя аппарата президента Фарида Ниязова.

Суд оставил решение первой инстанции в силе - содержание под стражей в СИЗО-1 до 7 апреля.

При этом, как сообщил СМИ адвокат Замир Жоошев, консилиум врачей Национального центра кардиологии и терапии им. Миррахимова вынес заключение о том, что Фарид Ниязов страдает от гипертонии III стадии III степени высокого риска. Лицам с такой болезнью запрещено содержаться под стражей, однако для служителей Фемиды, по всей видимости, это не аргумент.

"Решение городского суда об оставлении меня под стражей - политическое. Ни судьи, ни прокуроры, ни следователи не могли самостоятельно принять такое абсурдное решение. Они же юристы и видят, что оно незаконное. Адвокаты убедительно доказывают, в том числе через СМИ, нашу невиновность. Тем не менее, следствие продолжает незаконно держать меня в СИЗО и при этом выгораживает провокаторов и организаторов избиения людей на площади "Ала-Тоо" 9 октября 2020 года. Пять месяцев молчал, не выступал в СМИ. Почти все это время я единственный, кого удерживают в тюрьме за участие в мирном митинге 9 октября на площади "Ала-Тоо"(прим. - экс-президента Алмазбека Атамбаева держат в ИК-47 по другому делу). Из интервью известных политиков уже известно, что напавших на мирный митинг провокаторов координировал Сооронбай Жээнбеков и он фактически признал это", - говорится в заявлении Фарида Ниязова, которое в соцсетях распространил его адвокат.

Напомним, Фарид Ниязов был задержан и водворен в СИЗО-1 10 октября 2020 года по подозрению в организации массовых беспорядков, которые произошли 9 октября на площади "Ала-Тоо" в Бишкеке.


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URL: https://www.vb.kg/398568
Теги:
массовые беспорядки, митинг, суд, уголовная ответственность, хронические болезни, Кыргызстан, Арест, СИЗО, Фарид Ниязов
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