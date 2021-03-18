Экс-глава аппарата президента Фарид Ниязов из СИЗО живым не выйдет?

Сегодня, 18 марта, коллегия Бишкекского городского суда рассмотрела апелляционную жалобу адвоката Замира Жоошева об отмене решения Первомайского районного суда по мере пресечения в отношении экс-руководителя аппарата президента Фарида Ниязова.

Суд оставил решение первой инстанции в силе - содержание под стражей в СИЗО-1 до 7 апреля.

При этом, как сообщил СМИ адвокат Замир Жоошев, консилиум врачей Национального центра кардиологии и терапии им. Миррахимова вынес заключение о том, что Фарид Ниязов страдает от гипертонии III стадии III степени высокого риска. Лицам с такой болезнью запрещено содержаться под стражей, однако для служителей Фемиды, по всей видимости, это не аргумент.

"Решение городского суда об оставлении меня под стражей - политическое. Ни судьи, ни прокуроры, ни следователи не могли самостоятельно принять такое абсурдное решение. Они же юристы и видят, что оно незаконное. Адвокаты убедительно доказывают, в том числе через СМИ, нашу невиновность. Тем не менее, следствие продолжает незаконно держать меня в СИЗО и при этом выгораживает провокаторов и организаторов избиения людей на площади "Ала-Тоо" 9 октября 2020 года. Пять месяцев молчал, не выступал в СМИ. Почти все это время я единственный, кого удерживают в тюрьме за участие в мирном митинге 9 октября на площади "Ала-Тоо"(прим. - экс-президента Алмазбека Атамбаева держат в ИК-47 по другому делу). Из интервью известных политиков уже известно, что напавших на мирный митинг провокаторов координировал Сооронбай Жээнбеков и он фактически признал это", - говорится в заявлении Фарида Ниязова, которое в соцсетях распространил его адвокат.

Напомним, Фарид Ниязов был задержан и водворен в СИЗО-1 10 октября 2020 года по подозрению в организации массовых беспорядков, которые произошли 9 октября на площади "Ала-Тоо" в Бишкеке.