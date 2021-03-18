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Россия потребовала от США объяснить слова Байдена про Путина

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Представитель МИД России Мария Захарова потребовала от США объяснить слова американского лидера Джо Байдена про его российского коллегу Владимира Путина. Об этом дипломат заявила в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

Захарову спросили, может ли Вашингтон каким-то образом опровергнуть негативные высказывания Байдена в адрес Путина. Представитель МИД отметила, что подобные вопросы стоит задавать США.

"Почему мы все время должны транскрибировать и переводить на нормальный язык с их странного, политически птичьего языка? (...) Пусть они попытаются объяснить, что они сами имеют в виду", - отметила дипломат. Она также напомнила, что, несмотря на бурную реакцию в России, представители США "как воды в рот набрали" и не стали комментировать происходящее.

Она также заявила, что отношения Москвы и Вашингтона зашли в тупик.

17 марта Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что хочет призвать российское государство к ответу за предполагаемое вмешательство в выборы в США. Он рассказал о разговоре с российским лидером Владимиром Путиным и добавил, что тот "заплатит", если окажется виновен.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/398574
Теги:
Владимир Путин, Россия, США, Джозеф Байден
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