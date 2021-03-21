Погода
$ 84.74 - 84.90
€ 100.65 - 101.92

Внимание водителей! На перевалах идет снег, ограничено движение грузовиков

172  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В связи с ухудшением погодных условий и ожидаемыми осадками на территории республики сотрудники подразделений ГУОБДД МВД КР контролируют движение транспортных средств.

На данное время по автодороге Бишкек-Ош на 219-221 км, идет снег и пурга, в связи с чем введено ограничение для большегрузных транспортных средств. Также в некоторых районах автодороги "Бишкек-Ош" и на перевале "Өтмөк"

идет снег.

На местах работают соответствующие службы, подтянута спецтехника, рабочие, используются инертные материалы.

Во избежание несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий ГУОБДД МВД КР рекомендует водителям без необходимости не выезжать.

- перед выездом проверить техническое состояние транспортного средства,

наличие аптечки, цепей, лопатки и.т.д.

- обращать внимание на прогноз погоды.

- соблюдать дистанцию 500 метров между транспортными средствами при

проезде горных автодорог;


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/398658
Теги:
дороги, снегопад, Кыргызстан, ГУОБДД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  