Внимание водителей! На перевалах идет снег, ограничено движение грузовиков

В связи с ухудшением погодных условий и ожидаемыми осадками на территории республики сотрудники подразделений ГУОБДД МВД КР контролируют движение транспортных средств.

На данное время по автодороге Бишкек-Ош на 219-221 км, идет снег и пурга, в связи с чем введено ограничение для большегрузных транспортных средств. Также в некоторых районах автодороги "Бишкек-Ош" и на перевале "Өтмөк"

идет снег.

На местах работают соответствующие службы, подтянута спецтехника, рабочие, используются инертные материалы.

Во избежание несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий ГУОБДД МВД КР рекомендует водителям без необходимости не выезжать.

- перед выездом проверить техническое состояние транспортного средства,

наличие аптечки, цепей, лопатки и.т.д.

- обращать внимание на прогноз погоды.

- соблюдать дистанцию 500 метров между транспортными средствами при

проезде горных автодорог;