Комедию "Дура & Дурочка" представили публике в Русском театре драмы

Премьера лирической комедии "Дура & Дурочка" состоялась на экспериментальной площадке Государственного национального русского театра драмы имени Чингиза Айтматова.

Как рассказала корреспонденту VB.KG режиссер Анна Шмырина, идея поставить спектакль по одноименной пьесе драматурга Григория Берковича принадлежала ей. Репетиции начались в феврале, а уже в марте новое представление показали публике.

"Этот автор пока малоизвестен у нас в республике. "Дура & Дурочка" – первое обращение к его творчеству. Театр успешно провел с Григорием Берковичем переговоры о возможности постановки пьесы. А уже после премьеры я лично познакомилась с ним, поздравила. Автор попросил показать ему отрывочки из спектакля. Я отправила несколько видеофрагментов, так как снимала для себя репетиции, прогоны. И, видимо, его заинтересовала наша работа, поскольку Беркович выразил желание посмотреть наш спектакль целиком", - пояснила Анна Шмырина.

В произведении Берковича и спектакле всего два героя: сотрудница кафе и его посетительница. Первая – мать-одиночка, мечтавшая стать певицей, но вынужденная работать в затрапезном заведении, чтобы хоть как-то сводить концы с концами. Вторая – богатая одинокая леди, сообщающая случайной знакомой, что жить ей осталось всего ничего, и предлагающая стать ее секретарем и помощницей по хозяйству, а потом еще и оставить хорошее наследство. Однако не все в этой истории так просто. Очень скоро выяснится, что чудеса случаются лишь в сказках, а миры грез и реальности бесконечно далеки друг от друга. Но расстаться две женщины уже не смогут.

Работала над спектаклем отличная команда: художники-постановщики Юлдаш Нурматов и Аркадий Седракян, хореограф Евгений Прокопенко. Образы героинь Григория Берковича воплотили две прекрасные пары: заслуженные артистки Кыргызстана Ольга Жигулева и Галина Кетова, а также заслуженная артистка Кыргызстана Валентина Гилка и Ирина Гайсарова.

Поскольку в театре все еще продолжается ремонт и работает лишь Большая сцена, осуществить данную постановку решено было на экспериментальной площадке. Режиссер Анна Шмырина предложила поставить новый спектакль в пространстве, где раньше располагался театральный буфет. Будут ли зрители смотреть его здесь и после того как ремонт закончился? Или же спектакль переедет на Малую сцену театра? Время покажет.