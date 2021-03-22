Путин рассказал про "щедрые подарки русского народа" соседним странам

Президент России Владимир Путин заявил, что страна сможет жить в новых геополитических условиях, но не позволит использовать свою "щедрость" против себя, передает Daynews.kz.

Об этом глава российского государства сообщил на концерте в честь возращения Крыма в состав России. Выступление Путина транслировали федеральные телеканалы.

"В 20-е годы прошлого века, при формирование большевиками Советского Союза, по каким-то причинам, непонятным до сих пор, были переданы значительные территории, геополитические пространства в адрес квазигосударственных образований. А потом, развалившись сами, развалив свою партию изнутри, развалив Советский Союз, привели к тому, что Россия утратила колоссальные территории и геополитические пространства", – заявил Путин.

Президент РФ отметил, что Россия всегда рассматривает соседние страны как братские народы.

"Мы готовы подставить им плечо и локоть для того, чтобы обеспечить развитие, двигаться дальше вместе, идти вперед, используя наши конкурентные возможности. А их достаточно", – сказал он.

Глава России также сообщил, что у "щедрости русского народа" есть свои границы.

"Но мы никогда не согласимся только с одним – чтобы кто-то позволил себе использовать щедрые подарки России для нанесения ущерба самой Российской Федерации. Надеюсь, это будет услышано", – заявил Путин.

Летом 2020 года российский лидер отмечал, что при создании Советского Союза было прописано право выхода республик из него, но процедура не была регламентирована.