В Алматы запретили работу салонов красоты, ТРЦ, ресторанов

Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин рассказал о введении строгих ограничительных мер из-за резкого роста случаев коронавируса, передает Daynews.kz.

"В Алматы за последние сутки зарегистрировано 437 случаев - это наивысший показатель. Мы оперативно приняли постановление. Есть понимание, что если мы не примем решительные меры, то мы не сможем остановить распространение инфекции. В этом плане мы самое серьезное внимание уделяем тем объектам, которые являются основными распространителями инфекции. Мы уделили внимание даже школам, где уменьшили наполняемость классов с 25 до 15 учащихся", - сообщил Жандарбек Бекшин.

По данным Бекшина, под запретом оказались следующие объекты:

салоны красоты (разрешена только стрижка при предварительной записи)

ТРЦ и рынки (перестанут работать с 21 по 28 марта)

библиотеки

спортивный комплекс "Медео"

Гостиницы, отели, базы отдыха - заполняемость не должна превышать более 50 процентов. Непродуктовые магазины площадью до 500 квадратных метров могут работать с 10 утра до 20.00.

Объекты общественного питания в помещениях могут работать только на вынос и доставку без ограничения по времени.

Общественный транспорт и междугородние автобусы в будни дни будут работать по штатному расписанию. По выходным и праздникам общественный транспорт будет работать с 6.00 до 10 утра, вечером с 17.00 до 22.00.

Ранее сообщалось, что случай заражения "британским" штаммом COVID-19 выявили в Алматы. Вариант коронавируса SARS-CoV-2 B.1.1.7 первоначально был обнаружен в Англии осенью прошлого года и быстро распространился как по всей Великобритании, так и за ее пределами, став во многих странах Европы доминирующим штаммом.

Вирусологи ВОЗ сообщали, что "британский" вариант коронавируса передается легче, а распространяется намного быстрее, и системы здравоохранения могут оказаться не готовы к такому развитию событий.