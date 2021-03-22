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Кыргызские дипломаты в Москве навестили малышей-сирот

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- Евгений Денисенко
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Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в РФ Гульнара-Клара Самат посетила вместе с сотрудниками дипмиссии действующий в Москве Центр содействия семейному воспитанию "Центральный". Здесь содержатся ребятишки, в том числе кыргызстанцы, оставшиеся без попечения родителей или законных представителей.

Гости Центра ознакомились с состоянием здоровья маленьких соотечественников, в возрасте от нескольких месяцев до двух лет, условиями их содержания. И обсудили с персоналом этого учреждения вопросы возможной репатриации некоторых детей в Кыргызстан. Посольство в Москве, как подчеркнуто, уделяет особое внимание вопросам защиты прав несовершеннолетних граждан КР, лишенных родительской заботы, а также задачам их возвращения в родную республику.

Директору Центра Татьяне Телегиной вручено благодарственное письмо "за неоценимый труд и благородную миссию", выполняемую этим коллективом. Дипломаты также передали средства личной гигиены для малышей, рассказали в посольстве КР в РФ.

Как сообщалось ранее, из России в Кыргызстан за последние несколько лет вернулось более пятидесяти его маленьких граждан. Их матери отказывались от них и оставляли в детских учреждениях РФ в силу разных обстоятельств, оказавшись, в том числе, в трудных жизненных ситуациях, из-за отсутствия постоянного места жительства, стабильного заработка, появления малышей на свет вне брака, в результате нежелательной беременности.

Начиная с 2011 года, власти республики осуществляют процесс репатриации таких детей, выделяя необходимые средства на данные цели. После возвращения ребятишек размещают в дома малютки. Впоследствии их удается либо воссоединить с биологическими семьями, либо устроить в приемные семьи, а при невозможности этого государство заботится о них в соответствии с законодательством.

Государственное казенное учреждение "Центр содействия семейному воспитанию "Центральный" Департамента труда и социальной защиты населения Москвы существует с 1923 года. Главные задачи, которое оно ставит перед собой, - содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, социальная реабилитация несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, содействие устройству малышей на воспитание в семью, включая консультирование лиц, желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку (попечительство) ребенка, либо на патронатное воспитание. Все оказываемые услуги для получателей предоставляются бесплатно.


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URL: https://www.vb.kg/398685
Теги:
посольство, Россия, Кыргызстан
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