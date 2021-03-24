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Выманил крупную сумму денег и авто. Спустя 2 года задержан мошенник

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- Оксана Гут
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За мошенничество задержан член ОПГ. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

"В феврале 2019 года некий мужчина, обещая качественное выполнение строительных работ, связанных с установкой пластиковых окон и дверей, выманил крупную сумму денежных средств. Получив предоплату в размере более чем 4400 долларов США, а также автомашину марки "Даймлер Крайслер S320", он исчез" - говорится в сообщении ведомства.

В 2021 году потерпевший от мошеннических действий обратился в милицию.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП, осуществляется досудебное расследование по ст. 204 УК КР.

Оперативно-розыскными мероприятиями занимались сотрудники 3-го управления СКМ МВД. Были получены данные, что к вышеуказанному факту причастен многократно судимый житель г. Токмок Чуйской области. Накануне, в марте 2021 года оперативники УБОП СКМ задержали подозреваемого ранее четырежды судимого гражданина М.А. 1980 г.р., состоящего на оперативном учете МВД как член ОПГ.

Задержанный доставлен в следственные органы. Осуществляются следственные мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/398752
Теги:
ГУВД, МВД, мошенничество, ОПГ, Чуйская область, Кыргызстан, уголовное дело
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