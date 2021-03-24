В Кыргызстане применена амнистия в отношении 975 осужденных. Об этом сообщает пресс-служба ГСИН.

В соответствии с законом Кыргызской Республики "Об амнистии в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне 1941–1945 годов и 10-летия Народной Апрельской революции 2010 года" от 08.05.2020 года учреждениями ГСИН внесены в суд представления в отношении 975 осужденных на применение акта амнистии.

На сегодняшний день акт амнистии применен в отношении 975 осужденных, из них:

- во исполнение статьи 1 упомянутого Закона освобождены от уголовного наказания в виде лишения свободы 69 осужденных: по исправительным колониям (далее ИК) – 26 человек, по колониям-поселениям (далее КП) – 41 человек, по следственным изоляторам (далее СИЗО) - 2 человека.

- во исполнение статьи 2 упомянутого Закона освобождены от уголовного наказания в виде лишения свободы лица, совершившие побег из мест лишения свободы, - 13 человек (КП).

- во исполнение статьи 3 упомянутого Закона сокращены не отбытые сроки наказания в виде лишения свободы 893 осужденным (ИК-655, КП-200, СИЗО-38).