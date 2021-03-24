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За шесть месяцев президентом КР было помиловано более 500 осужденных

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- Оксана Гут
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За три месяца 2021 года президентом Садыром Жапаровым рассмотрено 1378 ходатайств о помиловании, из них одобрено - 245. А за полгода всего помиловано 513 осуждённых. Об этом сообщает пресс-служба ГСИН.

В ведомстве информировали о помиловании осужденных в Кыргызстане с 2011 года.

Статья 93 УК КР. Помилование

1. Помилование осуществляется Президентом Кыргызской Республики в отношении индивидуально определенного осужденного.

Ходатайство о помиловании осужденных направляются в Секретариат по вопросам помилования при Президенте Кыргызской Республики.

В 2020 году рассмотрено всего 530 материалов, из них в соответствии с указом исполняющего обязанности президента Кыргызской Республики "О помиловании осужденных" от 13 ноября 2020 года было помиловано 268 осужденных (освобождены - 230 человек, сокращены не отбытые сроки в отношении 38 человек).

На основании указа и.о. президента Кыргызской Республики от 7 декабря 2020 года были отклонены ходатайства о помиловании в отношении 262 осужденных.

В 2021 году рассмотрено всего 1378 материалов, из них в соответствии с указом президента Кыргызской Республики "О помиловании осужденных" от 18 февраля 2021 года было помиловано 245 осужденных (освобождены - 89 человек, сокращены не отбытые сроки в отношении 156 человек).

При этом были отклонены ходатайства о помиловании в отношении 1133 осужденных.

Для информации:

  1. За 9 месяцев 2020 года всего рассмотрено 82 материала, из них 9 осужденных помилованы в части сокращения не отбытого срока наказаний, 73 осужденным отказано в помиловании (из них осужденные к ПЛС – 1 человек).
  2. За 2019 год всего рассмотрено 70 материалов, из них 5 осужденных помилованы в части сокращения не отбытого срока наказаний, 65 осужденным отказано в помиловании (из них осужденные к ПЛС – 6 человек).
  3. За 2018 год всего рассмотрено 109 материалов, из них 7 осужденных помилованы в части сокращения не отбытого срока наказаний, 102 осужденным отказано в помиловании (из них осужденные к ПЛС – 2 человек).
  4. За 2017 год всего рассмотрено 69 материалов, из них 16 осужденных помилованы в части сокращения не отбытого срока наказаний, 53 осужденным отказано в помиловании (из них осужденные к ПЛС – 6 человек).
  5. За 2016 год всего рассмотрено 42 материала, из них 4 осужденных помилованы в части сокращения не отбытого срока наказаний, 38 осужденным отказано в помиловании (из них осужденные к ПЛС – 6 человек).
  6. За 2015 год всего рассмотрено 44 материала, из них 10 осужденных помилованы в части сокращения не отбытого срока наказаний, 34 осужденным отказано в помиловании.
  7. За 2014 год всего рассмотрено 36 материалов, из них 2 осужденных помилованы в части сокращения не отбытого срока наказаний, 34 осужденным отказано в помиловании (из них осужденные к ПЛС – 2 человек).
  8. За 2013 год всего рассмотрено 38 материалов, из них 3 осужденных помилованы в части сокращения не отбытого срока наказаний, 35 осужденным отказано в помиловании (из них осужденные к ПЛС – 5 человек).
  9. За 2012 год всего рассмотрено 89 материалов, из них 2 осужденных помилованы в части сокращения не отбытого срока наказаний, 87 осужденным отказано в помиловании (из них осужденные к ПЛС – 10 человек).
  10. За 2011 год всего рассмотрено 44 материала, из них 13 осужденных помилованы в части сокращения не отбытого срока наказаний, 31 осужденным отказано в помиловании.


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URL: https://www.vb.kg/398770
Теги:
амнистия, закон, президент, уголовная ответственность, Кыргызстан, тюрьма, ГСИН, Садыр Жапаров
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