За шесть месяцев президентом КР было помиловано более 500 осужденных

За три месяца 2021 года президентом Садыром Жапаровым рассмотрено 1378 ходатайств о помиловании, из них одобрено - 245. А за полгода всего помиловано 513 осуждённых. Об этом сообщает пресс-служба ГСИН.

В ведомстве информировали о помиловании осужденных в Кыргызстане с 2011 года.

Статья 93 УК КР. Помилование

1. Помилование осуществляется Президентом Кыргызской Республики в отношении индивидуально определенного осужденного.

Ходатайство о помиловании осужденных направляются в Секретариат по вопросам помилования при Президенте Кыргызской Республики.

В 2020 году рассмотрено всего 530 материалов, из них в соответствии с указом исполняющего обязанности президента Кыргызской Республики "О помиловании осужденных" от 13 ноября 2020 года было помиловано 268 осужденных (освобождены - 230 человек, сокращены не отбытые сроки в отношении 38 человек).

На основании указа и.о. президента Кыргызской Республики от 7 декабря 2020 года были отклонены ходатайства о помиловании в отношении 262 осужденных.

В 2021 году рассмотрено всего 1378 материалов, из них в соответствии с указом президента Кыргызской Республики "О помиловании осужденных" от 18 февраля 2021 года было помиловано 245 осужденных (освобождены - 89 человек, сокращены не отбытые сроки в отношении 156 человек).

При этом были отклонены ходатайства о помиловании в отношении 1133 осужденных.

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