Машины с абхазскими номерами объявлены вне закона

Новую проблему придумали себе отечественные автомобилисты, погнавшись за мнимой дешевизной автомобилей, ввезенных в нашу страну из Абхазии. Почему мнимой? Да потому что низкая стоимость при покупке оборачивается большими проблемами при эксплуатации. Мало того, приобретение подобного движимого имущества может и вовсе грозить владельцам уголовным преследованием.

Горожане уже давно заметили, что по городу колесят машины с малознакомыми номерами. И становится их все больше и больше. Как оказалось, завозят их из Абхазии, а потом продают здесь по сниженным ценам, если сравнивать с отечественным рынком. Поэтому находится немало желающих приобрести "колеса" по выгодной цене. И этих людей совершенно не смущает тот факт, что Абхазия не входит в Евразийский экономический союз и что при постановке на учет такого автомобиля, нужно сначала его растаможить. А ставки довольно высокие.

Этот барьер обходится следующим образом – собственником авто, гражданином Абхазии, оформляется временный ввоз автомобиля на территорию ЕАЭС, под видом, как будто он просто приехал по своим делам на какой-то ограниченный срок. Затем машина продается заинтересованному лицу из числа наших сограждан, которому передаются техпаспорт и бумага о временном ввозе, а также оформляется доверенность. А товарищ из Абхазии благополучно уезжает восвояси.

Получается довольно-таки интересная вещь. Юридически транспортное средство продолжает числиться на продавце. И при возникновении каких-либо проблем, будь то утеря номера или техпаспорта, физический владелец просто не сможет ничего сделать. Он должен будет связаться с гражданином Абхазии и попросить того сделать нужные действия в регистрационных органах своей страны, а потом прислать сюда госномер или документ на авто.

Все это возможно только в том случае, если удастся найти юридического владельца и уговорить его пойти на встречу. Опять же, надо понимать, что все общение будет происходить по телефону или Интернету, так как лететь на поиски в Абхазию довольно затратно. И, вероятнее всего, за спасибо он вряд ли станет это делать.

Казалось бы, зачем такие мучения, если можно просто поставить машину на учет в Кыргызстане и оформить на себя. Однако, как говорилось выше, в этом случае сумма растаможки окажется такой, что конечная стоимость автомобиля значительно превысит среднюю цену на нашем рынке. То есть, теряется смысл покупки движимого имущества, зарегистрированного именно в Абхазии.

К слову, по такой же схеме перед образованием ЕАЭС в соседний Казахстан завозились праворульные машины из Кыргызстана. На тот момент у соседей уже был запрет на их регистрацию. Так вот наши граждане заезжали в Кордай, оформляли временный ввоз, передавали машину и все нужные бумаги казахстанцу, а сами возвращались пешком. Физический владелец мог спокойно ездить до конца срока действия временного ввоза.

Правда, власти РК довольно быстро прикрыли эту лавочку. Да и наши силовики ждать не стали. Несколько дней назад Таможенной службой и автоинспекцией было задержано 10 авто с абхазскими номерами. Причиной для ареста послужил тот факт, что их владельцы не соблюдали условия пользования временно ввезенными на таможенную территорию ЕАЭС транспортными средствами. Поэтому все они были доставлены в зону таможенного контроля.

После этого силовиками были обнародованы довольно интересные нюансы приобретения и пользования абхазскими железными конями с точки зрения законодательства. Так вот в Таможенной службе подчеркнули, что эти автомашины не являются товарами ЕАЭС и находятся под таможенным контролем.

Также в ведомстве отметили, что временный ввоз транспортных средств из Абхазии осуществляется преимущественно ее гражданами и в меньшей степени гражданами Российской Федерации. При этом подтверждающими документами являются таможенная декларация транспортного средства и пассажирская таможенная декларация. В период нахождения на территории ЕАЭС авто из Абхазии, в нарушение существующих ограничений, реализуются по доверенности.

А ограничения эти заключаются в том, что временно ввезенные транспортные средства должны находиться на территории ЕАЭС в фактическом владении и пользовании исключительно декларанта. То есть того лица, которое и осуществило ввоз! Передавать их другому человеку и тем более продавать запрещено.

- В действиях отдельных лиц, организовавших ввоз на территорию ЕАЭС в КР транспортных средств с регистрационными номерными знаками Абхазии в целях незаконного эксплуатирования без уплаты таможенных платежей и постановки на учет, есть состав преступления, предусмотренный Уголовным кодексом КР. Машины подлежат помещению в зоны таможенного контроля, на склады временного хранения, - заявили в Таможенной службе.

В общем, государственные органы рекомендуют кыргызстанцам не приобретать временно ввезенные Абхазские машины.

Однако в республике уже немало тех, кто раскошелился на "столь выгодную покупку" и попал впросак. Владельцы таких транспортных средств вышли на митинг к Дому правительства и потребовали решить их проблемы. Обращались они непосредственно к президенту Садыру Жапарову.

Вот только не совсем понятно, почему власти страны, особенно глава государства, должны решать проблемы тех, кто пытался уйти от уплаты положенных платежей в бюджет государства? Да и силком ведь никто никого не заставлял приобретать эти автомобили. На отечественном рынке дефицита нет, иди, выбирай любую "тачку" на свой вкус и кошелек. Здравомыслящим людям изначально было понятно, что эта схема обернется проблемами.

Благо, что правоохранительные органы не дали ей набрать обороты. После опубликования разъяснений количество желающих "сэкономить" на покупке автомобиля должно заметно поубавиться.