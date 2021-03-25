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Паспортный кризис. Кыргызстанцы не могут выехать из страны

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- Екатерина Улитина
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Кыргызстанцы не могут выехать за границу на лечение или учебу, так как не могут получить документы. Проблему на заседании ЖК поднял депутат Дастан Бекешев.

- В стране паспортный кризис. Ко мне обращаются люди, которые не могут выехать за границу на учебу или лечение, так как не могут получить загранпаспорта. У государства закончились бланки, - сказал депутат.

Он обратился к правительству и президенту с просьбой представить свое видение решения этой проблемы.

Кроме того, Бекешев отметил, что в стране есть и другие не менее серьезные проблемы: республика на грани энергетического кризиса, растет безработица и преступность.

Напомним, госорганы должны были начать выдачу паспортов нового образца еще в декабре прошлого года. За срыв сроков был уволен заместитель председателя ГРС, председателю объявлен выговор. В правительстве назвали новый срок начала


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URL: https://www.vb.kg/398790
Теги:
ГРС, Дастан Бекешев, паспорт, Кыргызстан
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