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В Бишкеке мошенник продал чужие три авто, а деньги потратил на личные нужды

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- Бакыт Стамов
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Оперативниками столичной милиции задержан подозреваемый в совершении мошенничества в особо крупном размере, сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района г. Бишкек

18 марта в УВД Октябрьского района г. Бишкек с письменным заявлением обратился гражданин А.К. с просьбой принять меры в отношении гражданина по имени А. Потерпевший сообщил, что этот мужчина 6 февраля 2021 года, войдя в доверие и обманным путём под предлогом продажи, завладел автомобилями марок Honda Accord стоимостью 6 тысяч 500 долларов США, Lexus GX470 стоимостью 18 тысяч долларов США и Lexus RX350 стоимостью 18 тысяч долларов США. После чего не выполнив обещанного, перестал выходить на связь и скрывал свое местонахождение. Позже выяснилось, что вышеуказанные машины были проданы третьим лицам, а полученные денежные средства мужчина израсходовал на свои личные нужды.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Октябрьского района и начато досудебное производство по статье 204 (мошенничество) УК КР.

При проведении комплекса следственных действий и розыскных мероприятий, оперативниками криминальной милиции третьего отдела городской милиции Октябрьского РУВД был установлен и задержан на территории города Бишкек подозреваемый в совершении мошенничества Б.А. 1988 года рождения. Он доставлен в следственную службу, где в порядке статьи 98 УПК Кыргызской Республики водворен в ИВС ГУВД г. Бишкек.

Октябрьским районным судом г. Бишкек в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, с содержанием в СИЗО-1, сроком на два месяца.

В данное время устанавливается его причастность к совершению четырех аналогичных фактов преступлений.

Внимание! Граждане пострадавшие от преступных действий злоумышленника и владеющие какой-либо информацией просим сообщить по следующим номерам телефонов: 0(702) 75-57-10 и 102.


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URL: https://www.vb.kg/398812
Теги:
ГУВД, задержание, мошенничество, Бишкек, Кыргызстан, автомобили, уголовное дело
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