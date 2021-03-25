В Бишкеке мошенник продал чужие три авто, а деньги потратил на личные нужды

Оперативниками столичной милиции задержан подозреваемый в совершении мошенничества в особо крупном размере, сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района г. Бишкек

18 марта в УВД Октябрьского района г. Бишкек с письменным заявлением обратился гражданин А.К. с просьбой принять меры в отношении гражданина по имени А. Потерпевший сообщил, что этот мужчина 6 февраля 2021 года, войдя в доверие и обманным путём под предлогом продажи, завладел автомобилями марок Honda Accord стоимостью 6 тысяч 500 долларов США, Lexus GX470 стоимостью 18 тысяч долларов США и Lexus RX350 стоимостью 18 тысяч долларов США. После чего не выполнив обещанного, перестал выходить на связь и скрывал свое местонахождение. Позже выяснилось, что вышеуказанные машины были проданы третьим лицам, а полученные денежные средства мужчина израсходовал на свои личные нужды.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Октябрьского района и начато досудебное производство по статье 204 (мошенничество) УК КР.

При проведении комплекса следственных действий и розыскных мероприятий, оперативниками криминальной милиции третьего отдела городской милиции Октябрьского РУВД был установлен и задержан на территории города Бишкек подозреваемый в совершении мошенничества Б.А. 1988 года рождения. Он доставлен в следственную службу, где в порядке статьи 98 УПК Кыргызской Республики водворен в ИВС ГУВД г. Бишкек.

Октябрьским районным судом г. Бишкек в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, с содержанием в СИЗО-1, сроком на два месяца.

В данное время устанавливается его причастность к совершению четырех аналогичных фактов преступлений.

Внимание! Граждане пострадавшие от преступных действий злоумышленника и владеющие какой-либо информацией просим сообщить по следующим номерам телефонов: 0(702) 75-57-10 и 102.