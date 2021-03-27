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Чиновники ФУГИ нанесли ущерб государству более чем в 100 млн сомов

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- Оксана Гут
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Выявлены потери бюджета от сдачи в аренду государственного имущества, заявляет пресс-служба ГКНБ КР.

ГКНБ КР в ходе проводимых мероприятий по выявлению и пресечению коррупционных проявлений в сфере арендной деятельности Фонда по управлению государственным имуществом при правительстве Кыргызской Республики (далее – ФУГИ), выявлены факты злоупотребления

должностным положением, выраженные в заключении заведомо невыгодных для государства долгосрочных договоров аренды государственного имущества находящихся на балансе государственных органов и ФУГИ.

Установлено, что должностные лица государственных органов и ФУГИ, вопреки интересам государства, в нарушении установленных нормативно-правовых актов в сфере аренды государственного имущества передали во временное пользование на продолжительное время

госимущество, чем нанесли ущерб бюджету в виде выпадения соответствующих платежей от аренды.

По результатам проведенных мероприятий в рамках досудебного производства, установлены потери соответствующих платежей в бюджет на сумму более 100 млн сомов.

По данным фактам зарегистрированы и расследуются досудебные производства, зарегистрированные в АИС ЕРПП по признакам преступлений предусмотренных статьями 322

(Заключение заведомо невыгодного контракта) и 320 (Злоупотребление должностным положением) УК КР.

В настоящее время продолжаются соответствующие мероприятия по возмещению нанесенного ущерба государству.


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URL: https://www.vb.kg/398866
Теги:
ГКНБ, Фонд госимущества, госимущество, уголовная ответственность, Кыргызстан, ущерб
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