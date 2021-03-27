Погода
$ 84.77 - 84.90
€ 99.52 - 101.02

"Цель НПО – решение соцвопросов, а не вмешательство в политические дела КР"

142  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Цель НПО – решение социальных вопросов, а не вмешательство в политические дела. Однако многие из них, как ни странно, об этом забывают. Тот же, например, исполнительный директор Фонда "Сорос Кыргызстан" занимается подобным вмешательством в дела суверенного государства. Хотя это выходит за пределы его полномочий и полномочий его организации. Об этом в рамках конференции "Политические процессы в Кыргызстане и влияние на них внешнего фактора в контексте предстоящих выборов и проведения референдума по новой Конституции" заявил член КС Мурат Иманкулов.

Он также отметил, что 40 процентов денежных средств в Кыргызстане, приходящихся в виде грантов в различные НПО и НКО, находятся вне контроля НБ КР.

- Поэтому, так нужен контроль и прозрачность расходования средств у таких организаций. Стоит только вспомнить, что на ту же революцию 2005 года было выделено из вне 100 млн долларов! К тому же, западные страны предлагают дешевые гранты, разводя таким образом коррупцию среди чиновников. И в итоге эти деньги становятся экономическим убийцами для стран. Однако, создавая проблему, опять же, новые гранты в рамках НПО используются для их решения. То есть, получается некий замкнутый круг.

Член КС напомнил, что представители Конституционного совещания в течение трех месяцев работали над проектом нового Основного закона страны.

- Однако, почему-то, в заключение Венецианской комиссии это не отражено. Вместо этого они поддержали разработку Конституции 2010 года, которую создали всего за несколько недель без учета мнения граждан! Хотя, скажем, в ходе нашей работы могли поучаствовать и высказать свои предложения и критику все желающие. Да и вариант новой Конституции принят после многократного обсуждения. Поэтому, когда в парламенте нам задают вопрос о том, кто автор главного документа страны, мы с честью можем ответить, что члены КС и народ Кыргызстана, - пояснил Иманкулов.

Член КС отметил, что вопрос о возврате президентской формы правления гражданским обществом и экспертами поднимался неоднократно с 2010 года.

- Так как парламентская форма показала свою непригодность для нашего государства. Сама по себе парламентская форма правления неплоха. Но в том виде, в котором ее здесь пытались развивать, она стала пародией на парламентаризм. К тому же, критикующий нашу новую Конституцию Запад за якобы ограничения свободы слова, почему-то умалчивает об информационной атаке в Интернете на разработанные вакцины от Covid-19 от других стран в пользу своей. Это ли не показатель двойных стандартов? – заключил Мурат Иманалиев.

В свою очередь, политический обозреватель Аркадий Гладилов считает, что любые выборы – это очень опасный момент в стране.

- Местные выборы и принятие новой Конституции на референдуме 11апреля пройдут в КР без проблем. И это несмотря на всю критику. Большую опасность для нашей страны представляют экономические проблемы, угроза третьей волны коронавируса, которую страна не выдержит в социальном плане, внешние игроки. Однако наибольшим испытанием для новой власти станут осенние выборы в парламент КР. Как отсечь все нарушения, рецептов пока нет. Чтобы хоть как-то минимизировать угрозы, власти страны и чиновники должны не быть глухими к мнению экспертного сообщества,- подчеркнул Аркадий Гладилов.

Отметим, конференция организована Клубом региональных экспертов "Пикир".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/398873
Теги:
грант, НПО, Кыргызстан, политика
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  