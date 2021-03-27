"Цель НПО – решение соцвопросов, а не вмешательство в политические дела КР"

Цель НПО – решение социальных вопросов, а не вмешательство в политические дела. Однако многие из них, как ни странно, об этом забывают. Тот же, например, исполнительный директор Фонда "Сорос Кыргызстан" занимается подобным вмешательством в дела суверенного государства. Хотя это выходит за пределы его полномочий и полномочий его организации. Об этом в рамках конференции "Политические процессы в Кыргызстане и влияние на них внешнего фактора в контексте предстоящих выборов и проведения референдума по новой Конституции" заявил член КС Мурат Иманкулов.

Он также отметил, что 40 процентов денежных средств в Кыргызстане, приходящихся в виде грантов в различные НПО и НКО, находятся вне контроля НБ КР.

- Поэтому, так нужен контроль и прозрачность расходования средств у таких организаций. Стоит только вспомнить, что на ту же революцию 2005 года было выделено из вне 100 млн долларов! К тому же, западные страны предлагают дешевые гранты, разводя таким образом коррупцию среди чиновников. И в итоге эти деньги становятся экономическим убийцами для стран. Однако, создавая проблему, опять же, новые гранты в рамках НПО используются для их решения. То есть, получается некий замкнутый круг.

Член КС напомнил, что представители Конституционного совещания в течение трех месяцев работали над проектом нового Основного закона страны.

- Однако, почему-то, в заключение Венецианской комиссии это не отражено. Вместо этого они поддержали разработку Конституции 2010 года, которую создали всего за несколько недель без учета мнения граждан! Хотя, скажем, в ходе нашей работы могли поучаствовать и высказать свои предложения и критику все желающие. Да и вариант новой Конституции принят после многократного обсуждения. Поэтому, когда в парламенте нам задают вопрос о том, кто автор главного документа страны, мы с честью можем ответить, что члены КС и народ Кыргызстана, - пояснил Иманкулов.

Член КС отметил, что вопрос о возврате президентской формы правления гражданским обществом и экспертами поднимался неоднократно с 2010 года.

- Так как парламентская форма показала свою непригодность для нашего государства. Сама по себе парламентская форма правления неплоха. Но в том виде, в котором ее здесь пытались развивать, она стала пародией на парламентаризм. К тому же, критикующий нашу новую Конституцию Запад за якобы ограничения свободы слова, почему-то умалчивает об информационной атаке в Интернете на разработанные вакцины от Covid-19 от других стран в пользу своей. Это ли не показатель двойных стандартов? – заключил Мурат Иманалиев.

В свою очередь, политический обозреватель Аркадий Гладилов считает, что любые выборы – это очень опасный момент в стране.

- Местные выборы и принятие новой Конституции на референдуме 11апреля пройдут в КР без проблем. И это несмотря на всю критику. Большую опасность для нашей страны представляют экономические проблемы, угроза третьей волны коронавируса, которую страна не выдержит в социальном плане, внешние игроки. Однако наибольшим испытанием для новой власти станут осенние выборы в парламент КР. Как отсечь все нарушения, рецептов пока нет. Чтобы хоть как-то минимизировать угрозы, власти страны и чиновники должны не быть глухими к мнению экспертного сообщества,- подчеркнул Аркадий Гладилов.

Отметим, конференция организована Клубом региональных экспертов "Пикир".