Посольство и диаспора Кыргызстана в России укрепят партнерство

Дипломаты Кыргызстана и его диаспора в Москве и Московском регионе усилят взаимодействие в решении актуальных вопросов. Об этом шла речь в ходе встречи Чрезвычайного и Полномочного Посла КР в РФ Гульнара-Клары Самат с новым руководителем Координационного совета кыргызской диаспоры Москвы и Московской области Кубанычбеком Осмонбековым и почетным председателем этого совета, экс-послом КР в РФ Раимкулом Аттокуровым.

Одной из главных тем, как сообщается, стала выработка предложений по привлечению прямых инвестиций из России в Кыргызстан. Подтверждена важность укрепления сотрудничества между обеими странами в экономике, бизнесе, образовании, науке и культуре, других сферах.

В числе рассмотренных вопросов- обучение кыргызских студентов в российских вузах, предоставление квот в них, определение в дошкольные и средние учебные заведения детей соотечественников, забота о ребятишках, оказавшихся в силу различных жизненных обстоятельств в детских домах, содействие трудовым мигрантам в их повседневной жизни, другие важные темы.

Собеседники высказались за активизацию работы, направленной на защиту прав и интересов граждан Кыргызстана в России, проведение различных мероприятий культурно-гуманитарной направленности. Речь шла и о необходимости взаимодействия, объединения всех общественных организаций и землячеств кыргызстанцев на территории РФ, в том числе, в рамках национально-культурной автономии. Также отмечен вклад кыргызских спортсменов в России в популяризацию физической культуры среди соотечественников, укрепление имиджа родной республики. Этим целям служат и турниры международного уровня, проводимые под руководством клуба Кубанычбека Осмонбекова "Айкол".

В ходе встречи намечены конкретные задачи на ближайшую и последующую перспективу, ряд возможных совместных проектов.