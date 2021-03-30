Жалил Атамбаев полностью возместил ущерб государству в 100 млн сомов

Бывший сотрудник МВД Жалил Атамбаев возместил ущерб в 100 млн сомов. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

"ГКНБ считает необходимым проинформировать общественность о предварительных результатах расследования уголовного дела в отношении бывшего сотрудника органов внутренних дел республики Жалила Атамбаева, которому инкриминируется незаконное обогащение в период его пребывания на государственной службе", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, следствием было установлено, что будучи сотрудником министерства внутренних дел, Жалил Атамбаев одновременно занимался предпринимательской деятельностью и приобрел недвижимое имущество на общую сумму 100 млн сомов, оформляя его на своих близких родственников.

Согласно ранее заявленному ходатайству о готовности сотрудничества со следствием и возмещения ущерба по уголовному делу, 29 марта подозреваемый Ж. Атамбаев возместил оставшуюся сумму ущерба в размере 50 млн сомов.

Таким образом, подозреваемым Ж. Атамбаевым к настоящему времени полностью возмещен установленный по уголовному делу ущерб в размере 100 млн сомов.

Следствие по данному уголовному делу находится на завершающем этапе и после производства необходимых следственных действий будут приняты окончательные процессуальные решения, а расследование окончено в установленные законом сроки.