На улицах Псковская и Поваринская в Бишкеке появились дорожные знаки

На улицах Псковская и Поваринская в Ленинском районе Бишкека появились дорожные знаки. Об этом сообщает пресс-служба УПСМ.

Работники муниципального предприятия "Бишкекасфальтсервис" мэрии города Бишкек установили дорожные знаки приоритета 2.4 "Уступите дорогу" и особых предписаний 5.7.1 и 5.7.2 "Выезд на дорогу с односторонним движением" на следующих улицах:

выезд на ул. Поваринская южнее ул. Сухомлинова; по ул. Сухомлинова на пересечении с ул. Поваринская; выезд на ул. Псковская между ул. Айни и ул. Сухомлинова; по ул. Сухомлинова на пересечении с ул. Псковская; выезд на ул. Поваринская между ул. Коперника и ул. Сухомлинова; по ул. Коперника на пересечении с ул. Поваринская; по ул. Ташогузская на пересечении с ул. Поваринская; по ул. Серафимовича на пересечении с ул. Поваринская; по ул. Циолковского на пересечении с ул. Псковская; по ул. Циолковского на пересечении с ул. Поваринская.

Кроме того, дополнительно по ул. Тыналиева и ул. Поваринская были установлены предупреждающие дорожные знаки 1.17 "Искусственная неровность", дорожные знаки особых предписаний 5.6 "Конец дороги с односторонним движением" и 5.19.1 "Пешеходный переход".

В УПСМ отметили, что поводом для установки дорожных знаков стали замечания пользователей в соцсетях.

Также в Управлении патрульной службы милиции ответили на публикации по недостаткам в содержании улично-дорожной сети города Бишкек:

В соответствии с Законом Кыргызской Республики от 02.06.1998 года, № 72 "Об автомобильных дорогах" на владельцев муниципальных дорог возложены обязательства по ремонту и содержанию дорог. Управление ими осуществляется соответствующими органами местного самоуправления, которые обязаны обеспечить их сохранность, ремонт, содержание и развитие за счет собственных средств. Содержание включает в себя выполнение комплекса дорожных работ в целях поддержания автомобильных дорог в состоянии, обеспечивающем эффективную работу автотранспортных средств и безопасность дорожного движения. Ремонт и содержание автомобильных дорог обеспечивается на муниципальных дорогах - органами местного самоуправления, которые обязаны содержать их в состоянии, отвечающем требованиям безопасности дорожного движения в соответствии с действующими нормативными правовыми актами и потребностям народного хозяйства и населения в перевозках, обеспечивать их благоустройство, рациональное развитие их сетей, целевое использование выделяемых для этого финансовых ресурсов. Дорожные органы и их работники несут ответственность за надлежащее состояние автомобильных дорог, кроме случаев прекращения движения, произведенного в установленном порядке, а также вследствие возникновения обстоятельств, которые они не могли предотвратить или устранение которых от них не зависело.

"Со своей стороны сотрудники УПСМ по ГУВД г. Бишкек ежедневно осуществляют контроль за дорожным движением и за состоянием улично-дорожной сети. В настоящее время вопрос надзора за надлежащим содержанием дорог является одним из приоритетных в работе по обеспечению безопасности дорожного движения. При ежедневном патрулировании выявляются недостатки в содержании и обслуживании улично-дорожной сети на территории города и по всем выявленным недостаткам принимаются меры надзорного реагирования, в том числе привлечение к ответственности лиц обеспечивающих содержание дорог и улиц", - заявляют в УПСМ.

Пресс-служба ведомства напоминает, что если вы увидели небезопасный участок дороги, который может повлиять на безопасность движения, то можете обратиться в УПСМ по ГУВД г. Бишкек.