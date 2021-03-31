В Бишкеке 29-летний грабитель отнял у мужчины 16 тысяч сомов

Сотрудники патрульной службы задержали очередного грабителя в Бишкеке.

Как сообщает пресс-служба УПСМ, 31 марта в 00:45 часов на линию "102" поступило сообщение о том, что на пересечении улиц Витебской и Маяковского ограбили мужчину.

По прибытию на место происшествия сотрудниками УПСМ, с заявлением обратился гражданин К.С., 1987 года рождения. Он просил принять меры в отношении неизвестных лиц, которые примерно в 00:35 часов того же дня, находясь на пересечении улиц Витебской и Маяковского, угрожая физической расправой открыто завладели денежными средствами в размере 16 тысяч сомов, после чего скрылись в неизвестном направлении.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам был задержан гражданин А.А. 1992 года рождения и доставлен в УВД Свердловского района г. Бишкек для дальнейшего разбирательства.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП в УВД Свердловского района г. Бишкек и начато досудебное производство на основании статьи 200 (Грабеж) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.