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Гульбара Калиева отстранена от должности главы Верховного суда КР

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- Оксана Гут
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Депутаты Жогорку Кенеша одобрили временное отстранение председателя Верховного суда Гульбары Калиевой в связи с уголовным делом по факту коррупции в "Местном суде".

Представление президента Садыра Жапарова о временном приостановлении полномочий главы Верховного суда попросил включить в повестку дня парламента его полномочный представитель в ЖК Анарбек Калматов.

За решение об отстранение проголосовало большинство депутатов - 61. Таким образом, Гульбара Калиева временно отстранена от должности на время следствия.

Напомним, 4 марта Дисциплинарная комиссия при Совете судей дала разрешение на привлечение председателя Верховного суда к уголовной ответственности. Гульбару Калиеву подозревают в нанесении ущерба государству по делу о коррупции при внедрении автоматизированной информационной системы "Местный суд". Еще в декабря 2020 года глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявлял, что у следствия достаточно доказательств для привлечения председателя Верховного суда к уголовной ответственности.


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URL: https://www.vb.kg/399003
Теги:
президент, уголовная ответственность, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Гульбара Калиева, Садыр Жапаров
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