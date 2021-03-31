Гульбара Калиева отстранена от должности главы Верховного суда КР

Депутаты Жогорку Кенеша одобрили временное отстранение председателя Верховного суда Гульбары Калиевой в связи с уголовным делом по факту коррупции в "Местном суде".

Представление президента Садыра Жапарова о временном приостановлении полномочий главы Верховного суда попросил включить в повестку дня парламента его полномочный представитель в ЖК Анарбек Калматов.

За решение об отстранение проголосовало большинство депутатов - 61. Таким образом, Гульбара Калиева временно отстранена от должности на время следствия.

Напомним, 4 марта Дисциплинарная комиссия при Совете судей дала разрешение на привлечение председателя Верховного суда к уголовной ответственности. Гульбару Калиеву подозревают в нанесении ущерба государству по делу о коррупции при внедрении автоматизированной информационной системы "Местный суд". Еще в декабря 2020 года глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявлял, что у следствия достаточно доказательств для привлечения председателя Верховного суда к уголовной ответственности.