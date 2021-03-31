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В Туркменистане нищих отправляют работать на фермы

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В Марыйском велаяте Туркменистана полиция задерживает нищих и людей, которые выглядят неопрятно или ходят в старой одежде. Источники в полиции утверждают, что некоторых задержанных отправляют в качестве "бесплатной рабочей силы" на государственные фермы.

Сотрудники полиции на юго-востоке Туркменистана произвольно задерживают людей, неухожено выглядящих или одетых в старые потрепанные вещи.

Людей останавливают на улице, обвиняют в попрошайничестве или в отсутствии постоянного места жительства, после чего забирают в полицию, рассказали очевидцы корреспондентам Туркменской редакции Азаттыка - Радио Азатлык.

Источник в полиции сообщил Азатлыку, что власти отправили некоторых задержанных в качестве "бесплатной рабочей силы" для работы на государственных фермах.

Задержания в городах Марыйского велаята начались в середине марта в рамках необъявленной полицейской операции по выселению бездомных и нищих из больших и малых городов.

Источник: azathabar.com


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URL: https://www.vb.kg/399015
Теги:
безработица, Туркменистан
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