В Туркменистане нищих отправляют работать на фермы

В Марыйском велаяте Туркменистана полиция задерживает нищих и людей, которые выглядят неопрятно или ходят в старой одежде. Источники в полиции утверждают, что некоторых задержанных отправляют в качестве "бесплатной рабочей силы" на государственные фермы.

Сотрудники полиции на юго-востоке Туркменистана произвольно задерживают людей, неухожено выглядящих или одетых в старые потрепанные вещи.

Людей останавливают на улице, обвиняют в попрошайничестве или в отсутствии постоянного места жительства, после чего забирают в полицию, рассказали очевидцы корреспондентам Туркменской редакции Азаттыка - Радио Азатлык.

Источник в полиции сообщил Азатлыку, что власти отправили некоторых задержанных в качестве "бесплатной рабочей силы" для работы на государственных фермах.

Задержания в городах Марыйского велаята начались в середине марта в рамках необъявленной полицейской операции по выселению бездомных и нищих из больших и малых городов.

Источник: azathabar.com