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Главу "Кыргыз Темир Жолу" освободили от занимаемой должности?

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- Виктория Гунгер
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Главу Кыргыз Темир Жолу Василия Дашкова освободили от занимаемой должности. Документ об увольнении главы КТЖ появился в социальных сетях. Его на свой странице опубликовал активист Нурсултан Акылбек.

В приказе говорится, что такое решение принято по представлению ФУГИ. На нем уже стоит печать. Его должен подписать премьер-министр Улукбек Марипов.

Примечательно, что дата освобождения Дашкова от должности главы КТЖ - 25 марта 2021 года. Однако официальных заявлений об увольнении чиновника пока не поступало.

Напомним, 26 ноября 2020 года около 10 сотрудников предприятия вышли на митинг с требованием отставки гендиректора "Кыргыз темир жолу" Василия Дашкова. По их словам, Дашков может быть причастен к отмыванию денег и коррупции на предприятии. Уже в конце декабря 2020 года АКС ГКНБ выявила коррупционную схему в Южном отделении Государственного предприятия "Национальная компания "Кыргыз темир жолу" при организации и проведении государственных закупок. В рамках указанного досудебного производства в порядке ст. 98 УПК задержан бывший начальник Южного отделения Государственного предприятия "Национальная компания "Кыргыз темир жолу" Бахтияр Юнусов. Но уже 26 января он вышел под домашний арест погасил причиненный государству ущерб в 11,7 млн сомов. Многие уже тогда заговорили о необходимости проверки Василия Дашкова на причастность к коррупционным схемам и снятии с должности главы КТЖ.


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URL: https://www.vb.kg/399016
Теги:
коррупция, отставка, правительство, Кыргызстан, Кыргыз темир жолу
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