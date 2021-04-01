Давка, хаос, очереди. Граждане пожаловались на работу ЦОНа Бишкека

В редакцию VB.KG обратились читатели. Они возмущены беспределом, который, по их словам, творится в Центре обслуживания населения в Бишкеке по Ленинскому району. Распложен он по адресу: бул. Молодая гвардия, 4.

По словам граждан, выдача документов сопровождается давкой, очередями и хаосом. И это при ситуации с коронавирусом в стране и мерам по дистанцированию.

- Приехали на днях в ЦОН. Время 11 часов дня, двери заперты. Нет никаких талонов. О хамстве персонала и говорить не приходится. Простояли в очереди, нас отправили в другие ЦОНы, сославшись, что у них ограниченное количество талонов, персонала и времени.... Моей маме с сахарным диабетом, пришлось ехать в ЦОН на Баха! Только там ей выдали талон. И такое практически во всех ЦОНах! Сколько будет продолжаться это издевательство над гражданами. При этом сотрудники всячески навязывают VIP услугу за 600 сомов. Откуда у пенсионеров такие деньги? - возмущены читатели VB.KG.

Просим ГРС проверить работу подконтрольных им ЦОНов и решить проблему по качеству обслуживания населения.