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Давка, хаос, очереди. Граждане пожаловались на работу ЦОНа Бишкека

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- Азиз Осмонов
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В редакцию VB.KG обратились читатели. Они возмущены беспределом, который, по их словам, творится в Центре обслуживания населения в Бишкеке по Ленинскому району. Распложен он по адресу: бул. Молодая гвардия, 4.

По словам граждан, выдача документов сопровождается давкой, очередями и хаосом. И это при ситуации с коронавирусом в стране и мерам по дистанцированию.

- Приехали на днях в ЦОН. Время 11 часов дня, двери заперты. Нет никаких талонов. О хамстве персонала и говорить не приходится. Простояли в очереди, нас отправили в другие ЦОНы, сославшись, что у них ограниченное количество талонов, персонала и времени.... Моей маме с сахарным диабетом, пришлось ехать в ЦОН на Баха! Только там ей выдали талон. И такое практически во всех ЦОНах! Сколько будет продолжаться это издевательство над гражданами. При этом сотрудники всячески навязывают VIP услугу за 600 сомов. Откуда у пенсионеров такие деньги? - возмущены читатели VB.KG.

Просим ГРС проверить работу подконтрольных им ЦОНов и решить проблему по качеству обслуживания населения.


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URL: https://www.vb.kg/399055
Теги:
ГРС, ЦОН, эпидемия, Кыргызстан, Документ
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