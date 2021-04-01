Аманкулов заплатил 50 млн сомов в качестве возмещения ущерба

Бывший лидер партии "Биримдик" Марат Аманкулов возместил сумму ущерба в размере 50 млн. сомов. Деньги перечислены на депозитный счет ГКНБ КР. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета национальной безопасности.

Отмечается, что оставшаяся часть ущерба будет внесена поэтапно, после точного установления суммы ущерба.

Напомним, Марат Аманкулов подозревается в незаконном обогащении в период работы на выборных должностях, а также в неуплате налоговых платежей. Ранее ГКНБ сообщал, что близкие родственники Марата Аманкулова и аффилированные лица приобрели дорогостоящее движимое и недвижимое имущество, совокупная стоимость которых фактически многократно превышают их официальные доходы. С целью сокрытия признаков преступно нажитого движимого и недвижимого имущества активы регистрировались на близких родственников и аффилированных лиц. Также установлены факты легализации имущества путем оформления кредитного займа в банковских учреждениях с целью приобретения активов, фактически находящихся в его собственности или близких родственников.

Предполагается, что Марат Аманкулов значительно увеличил свои активы используя политическое влияние и занимаемую должность в Бишкекском городском кенеше и ЖК КР в период с 2008 по 2020 годы.

Сегодня, Марат Аманкулов сдал мандат депутата Жогорку Кенеша.