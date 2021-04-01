Погода
$ 84.79 - 84.91
€ 99.80 - 100.92

Аманкулов заплатил 50 млн сомов в качестве возмещения ущерба

225  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Бывший лидер партии "Биримдик" Марат Аманкулов возместил сумму ущерба в размере 50 млн. сомов. Деньги перечислены на депозитный счет ГКНБ КР. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета национальной безопасности.

Отмечается, что оставшаяся часть ущерба будет внесена поэтапно, после точного установления суммы ущерба.

Напомним, Марат Аманкулов подозревается в незаконном обогащении в период работы на выборных должностях, а также в неуплате налоговых платежей. Ранее ГКНБ сообщал, что близкие родственники Марата Аманкулова и аффилированные лица приобрели дорогостоящее движимое и недвижимое имущество, совокупная стоимость которых фактически многократно превышают их официальные доходы. С целью сокрытия признаков преступно нажитого движимого и недвижимого имущества активы регистрировались на близких родственников и аффилированных лиц. Также установлены факты легализации имущества путем оформления кредитного займа в банковских учреждениях с целью приобретения активов, фактически находящихся в его собственности или близких родственников.

Предполагается, что Марат Аманкулов значительно увеличил свои активы используя политическое влияние и занимаемую должность в Бишкекском городском кенеше и ЖК КР в период с 2008 по 2020 годы.

Сегодня, Марат Аманкулов сдал мандат депутата Жогорку Кенеша.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/399060
Теги:
ГКНБ, Марат Аманкулов, Кыргызстан, незаконное обогащение, Депутат, "Биримдик", возмещение ущерба
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  