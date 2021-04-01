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Офтальмологи КР будут взаимодействовать с коллегами в РФ

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- Евгений Денисенко
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Расширение сотрудничества между офтальмологами Кыргызстана и России стало одной из тем, рассмотренных в ходе встречи в Москве посла КР в РФ Гульнар-Клары Самат с генеральным директором Межотраслевого научно-технического комплекса (МНТК )"Микрохирургия глаза" имени академика С.Н. Федорова", доктором медицинских наук, профессором Александром Чухраёвым. Кыргызский дипломат посетила это учреждение с целью проведать находящихся в нем на лечении соотечественников.

Недавно здесь была проведена сложная операция 34-летнему кыргызстанцу. На ближайшие дни запланированы операции еще двум соотечественникам. Посол пожелала всем им успешного лечения и скорейшего выздоровления.

Как сообщили в посольстве КР в РФ, в Москве принимаются меры по оказанию медицинской и реабилитационной помощи гражданам КР, получившим различные травмы в результате октябрьских событий 2020 года в Бишкеке. Приезд их в российскую столицу, обследование и лечение осуществлены при содействии супруги президента Кыргызстана Айгуль Жапаровой, самого посольства и благотворительного фонда "Умут булагы".

В ходе беседы Гульнары-Клары Самат с Александром Чухраевым речь шла и об укреплении контактов между врачами соответствующего профиля из обеих стран. В том числе – о возможности проведения на Иссык-Куле форума глазных специалистов при участии их коллег из МНТК "Микрохирургия глаза" имени академика С.Н. Федорова".


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URL: https://www.vb.kg/399061
Теги:
посольство, Россия, Кыргызстан
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