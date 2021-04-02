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В госсобственность возвращено недвижимое имущество стоимостью 2,4 млн сомов

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- Оксана Гут
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В госсобственность возвращено недвижимое имущество стоимостью 2,4 млн сомов. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

В ведомстве напоминают, что 10 февраля 2021 года ГКНБ Кыргызской Республики, в рамках материалов досудебного производства зарегистрированного в АИС ЕРПП в связи с злоупотреблением должностным положением, вопреки интересам службы и в нарушении законодательства в сфере землепользования, были задержаны директор Сокулукского филиала ГУ "Кадастр" Т.А.К. и ведущий специалист указанного учреждения М.Р.А.

Установлено, что Т.А.К. и М.Р.А. незаконно изготовили Государственный акт о праве частной собственности на земельный участок одному из руководителей ЗАО.

В результате умышленных преступных действий вышеуказанных лиц, интересам государства был причинен крупный ущерб на сумму 2,4 млн сомов. 31 марта административным судом Чуйской области указанный земельный участок возвращен на баланс государства.

Также ГКНБ в отношении М.Р.А. и Т.А.К. расследуются 11 уголовных дел по другим фактам должностных правонарушений.

ГКНБ продолжаются соответствующие следственно-оперативные мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/399097
Теги:
ГКНБ, закон, земельный участок, уголовная ответственность, Кыргызстан
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