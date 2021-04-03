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Садыр Жапаров понаблюдал за ходом военных учений в Баткенской области

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Садыр Жапаров понаблюдал за ходом военных учений "Безопасность - 2021" и "Формирование Юг - 2021"

Президент Кыргызской Республики, Главнокомандующий Вооруженными силами страны Садыр Жапаров сегодня, 3 апреля, посетил военный полигон Бужум в Баткенской области и понаблюдал за заключительной фазой объединенных командно-штабных и мобилизационных учений "Безопасность - 2021" и "Формирование Юг - 2021". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Министр обороны страны Таалайбек Омүралиев проинформировал Главу государства о целях и ходе учений, проведенных в период с 1 по 3 апреля на территориях Баткенской, Ошской и Джалал-Абадской областей.

В ходе проведения активной фазы учений силами и средствами Министерства обороны была проведена совместная специальная операция по блокированию и уничтожению незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию республики, отработаны задачи по стабилизации обстановки в условиях введения военного и чрезвычайного положений с практическим отмобилизованием резервных рот, проведены боевые стрельбы с резервными ротами г. Баткен, Баткенского и Лейлекского районов.

Также по сценарию учений был развернут военный полевой госпиталь 2-го уровня с проведением противоэпидемиологических мероприятий в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией, организованы охрана и оборона стратегических объектов, выставлены блокпосты силами резервных подразделений, продемонстрированы действия по эвакуации мирного населения из района предстоящих боевых действий, развертыванию фильтрационных пунктов и пунктов временного размещения беженцев.

В совместных командно-штабных мобилизационных учениях "Безопасность Юг-2021" и "Формирование Юг-2021" было задействовано свыше 2 тыс. военнослужащих, около 100 единиц автомобильной, бронетанковой и специальной техники, до 20 единиц артиллерийских систем, до 10 единиц авиатехники.

Подобные мероприятия проводятся Министерством обороны ежегодно в разных областях республики.

После завершения учений Президент Садыр Жапаров выступил с речью, после чего в торжественной обстановке вручил погоны генерал-майора начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Эрлису Тердикбаеву, удостоверения государственного советника государственной гражданской службы 1 класса полномочному представителю Правительства в Баткенской области Омурбеку Суваналиеву и государственного советника государственной гражданской службы 2 класса секретарю Совета безопасности Рыскелди Мусаеву. Также ряд военнослужащих получили от Главнокомандующего именные часы, и благодарности. Кроме того, Садыр Жапаров передал войсковой части 30-630 Министерства обороны сертификат на 600 тыс. сомов, выделенных из резервного фонда Президента.

Далее состоялся торжественный проход участников учений.

На мероприятие были приглашены военные атташе России, Казахстана, Беларуси, Таджикистана, Великобритании и Пакистана.

Глава государства ознакомился с образцами военной формы, экипировки, оборудования, вооружения и боевой техники Вооруженных сил страны, осмотрел военный госпиталь и встретился с личным составом отдельной резервной роты Баткенского района. Кроме этого, Садыр Жапаров пообедал в полевой кухне вместе с военнослужащими, задал вопросы об условиях прохождения службы и ответил на интересовавшие их вопросы.

Вместе с этим, Президент Садыр Жапаров провел краткое совещание с руководителями силовых и военных структур, а также местных властей.


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URL: https://www.vb.kg/399144
Теги:
Баткенская область, Садыр Жапаров, учения, армия
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