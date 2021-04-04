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В РФ правительство одобрило ужесточение наказания за нарушение ПДД

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Правительство России одобрило законопроект, закрепляющий повышенные меры ответственности за нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию, сообщается на сайте кабмина.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 264(1) Уголовного кодекса РФ" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что этим законопроектом в новой редакции излагается статья 264(1) "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию" УК РФ, в части второй которой закрепляются повышенные меры ответственности за указанное деяние.


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URL: https://www.vb.kg/399161
Теги:
нарушения, ПДД, правительство, Россия
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