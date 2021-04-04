В РФ правительство одобрило ужесточение наказания за нарушение ПДД

Правительство России одобрило законопроект, закрепляющий повышенные меры ответственности за нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию, сообщается на сайте кабмина.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 264(1) Уголовного кодекса РФ" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что этим законопроектом в новой редакции излагается статья 264(1) "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию" УК РФ, в части второй которой закрепляются повышенные меры ответственности за указанное деяние.