Погода
$ 84.76 - 84.92
€ 99.57 - 100.45

Хакеры опубликовали персональные данные полмиллиарда пользователей Facebook

147  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На хакерском форуме бесплатно опубликовали телефонные номера и другие персональные данные 533 миллионов пользователей Facebook из 106 стран. Об этом сообщается на сайте pravda.com.ua со ссылкой на Business Insider

Речь идет, в частности, о 32 млн пользователей в США, 11 млн - в Великобритании и 6 млн - в Индии.

Опубликованная информация включает номера телефонов, полные имена, местонахождение, дату рождения, биографические данные и - в некоторых случаях - адреса электронной почты.

Business Insider проверил несколько записей, сравнив номера телефонов известных пользователей Facebook с ID, указанными в наборе данных. Также издание проверило записи, протестировав адреса электронной почты из опубликованных данных с помощью функции сброса пароля Facebook, с которой можно частично раскрыть номер телефона пользователя.

Представитель Facebook сообщил Business Insider, что данные украли в результате прорехи, которую компания исправила в 2019 году.

Напомним: В 2018 году вокруг Facebook разгорелся скандал - стало известно, что компания Cambridge Analytica через свое приложение в соцсети собирала данные пользователей. Предполагается, что эти данные могли быть использованы в ходе избирательной кампании в США в 2016 году и референдума о выходе Великобритании из Евросоюза. Cambridge Analytica могла получить данные в целом 87 млн ​​пользователей соцсети.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/399167
Теги:
Индия, кража, социальные сети, США
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  