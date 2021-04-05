В кабмине Улукбека Марипова рулят чекисты и дипломаты

В это воскресенье наступило два месяца, как в республике начало работу новое правительство. На фоне существующей общественно–политической, экономической и эпидемиологической ситуации два месяца - это достаточный срок, чтобы понять, насколько хорошо правительство, справляется с поставленными задачами.

Силовой блок "на коне"

На сегодня наиболее впечатляющие результаты работы демонстрирует силовой блок. В частности, Госкомитет национальной безопасности под управлением председателя Камчыбека Ташиева.

Еще осенью чекисты взяли курс на активную борьбу с коррупцией и продолжают его придерживаться. Хотя до глобальной зачистки всех коррупционных конюшен еще далеко, народ в шоке - сколько же на самом деле денег у мафии.

Вместе с тем к числу достижений ведомства теперь можно прибавить и решение ряда пограничных проблем.

Камчыбек Ташиев 24–25 марта с двухдневным визитом посетил Ташкент, где прошли правительственные переговоры по делимитации и демаркации границы. Узбекскую делегацию возглавил премьер–министр республики Абдулла Арипов. И уже 26 марта на пресс–конференции в Бишкеке Камчыбек Ташиев рассказал о результатах встречи.

По его словам, в Ташкенте подписан договор, которым установлены оставшиеся 15 процентов государственной границы.

- Переговоры были сложными, но, несмотря на это, приграничные вопросы окончательно решены. Теперь между странами нет спорных участков. Кыргызстану отведены 105 гектаров земли в селе Кок–Серек Ала–Букинского района, 212 гектаров на участке Баястан, 25 гектаров в селе Кара–Белес, 100 гектаров на участке Ак–Таш в Кара–Суйском районе. Гора Унгар–Тоо полностью осталась на нашей стороне. Село Гава–Сай, где неоднократно происходили конфликты с применением оружия, тоже осталось за Кыргызстаном, - сообщил Ташиев.

Всего, по его словам, в результате переговоров Кыргызстан получил 8 тысяч гектаров земли.

Он также рассказал, что теперь плотина водохранилища Кемпир–Абад (Узбекистан называет его Андижанским водохранилищем) полностью останется под контролем узбекской стороны, однако водные ресурсы стороны будут использовать совместно. Жители Кыргызстана могут, к примеру, свободно ловить рыбу без ограждений и присутствия узбекских военных.

Как объяснил Ташиев, из 5 тысяч 737 гектаров территории водохранилища Кыргызстану перешла 1 тысяча 300 гектаров. Однако в качестве компенсации узбекская сторона выделит 1000 гектаров земли в счет Андижанской области.

- Кыргызстан получает 1300 гектаров, остается еще около 4 тысяч 400 гектаров. Узбекистан в счет компенсации за эту территорию еще в 1973 году передал нам 4 тысячи 100 гектаров. Остается 300 гектаров. Но Узбекистан вместо этих 300 гектаров выделит нам 1000 гектаров в Узгенском и Сузакском районах, - сказал глава делегации по границе.

Камчыбек Ташиев рассказал также о результатах переговоров по узбекскому анклаву Сох. Он отметил, что с 1 апреля 2021 года стороны договорились открыть пункты пропуска "Кайтпас" и "Отукчу" для передвижения лиц, легковых транспортных средств и микроавтобусов до 20 посадочных мест.

Согласно плану, председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев совместно со специальным представителем правительства по приграничным вопросам Назирбеком Борубаевым провели 30–31 марта встречи с жителями приграничных населенных пунктов Баткенской, Джалал–Абадской, Ошской областей, в ходе которых детально разъяснили людям итоги подписанного протокола.

Визиты без накладок

Не менее высокий КПД демонстрируют и сотрудники Министерства иностранных дел. В короткое время им необходимо было организовать и провести зарубежные визиты президента Садыра Жапарова в Россию, Казахстан и Узбекистан. В итоге все три поездки главы государства прошли без малейших накладок. При этом результаты каждого из визитов впечатляют.

Поездку президента Садыра Жапарова в Москву журналисты называли "смотринами". Однако уровень российских встреч главы государства и итоги этой поездки показали, что она была вовсе не ознакомительной.

Все прошло без сучка, без задоринки - отлично сработали сотрудники аппарата президента, готовившие многочисленную делегацию к визиту, и чиновники МИДа, прорабатывавшие его программу.

Успех этой поездки был особенно ощутим на контрасте с последним визитом в РФ в качестве президента Сооронбая Жээнбекова. В прошлом году он полетел на Военный парад, приуроченный к 75–летию Победы в Великой Отечественной войне, но вынужден был вернуться, поскольку у членов его команды тогда обнаружили коронавирус. В целом тот факт, что поездка кыргызского президента в РФ состоялась, подтверждает, что в Кремле намерены работать с новым президентом КР в надежде, что он сможет удержать общественно–политическую ситуацию в республике под контролем. В противном случае наши стратегические партнеры могли бы отложить визит до апреля, когда в стране пройдут выборы и предварительно референдум по новой Конституции. Причем для того, чтобы перенести визит, официальной Москве не пришлось бы даже искать особого предлога - всегда можно сослаться на нежелательность личных встреч из санитарно–эпидемиологических соображений. В рамках первого визита в Россию президента Садыра Жапарова было подписано несколько важных документов. В том числе соглашение об оказании РФ безвозмездной технической помощи КР в целях создания системы маркировки товаров средствами идентификации в КР, Программу развития стратегического партнерства между странами в военной области, а также документ о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности.

Практически сразу после визита в Россию Садыр Жапаров направился в соседний Казахстан, где встретился с президентом Касымом–Жомартом Токаевым. Глава РК подтвердил приверженность партнерству и союзническим отношениям с Кыргызстаном, подчеркнув, что ближе народов, чем кыргызы и казахи, нет. На встрече обсуждался ряд актуальных тем двусторонней повестки, определили магистральные направления дальнейшего взаимодействия, обменялись мнениями по укреплению диалога в рамках региональных и международных структур.

Кроме того, были приняты решения, касающиеся создания логистического центра на казахско–кыргызской государственной границе, предоставления технической помощи Вооруженным силам Кыргызстана, увеличения квот в вузах РК для кыргызских студентов, и другие.

Вскоре после этого Садыр Жапаров совершил государственный визит в Узбекистан. В Ташкенте Жапаров встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, премьер–министром Абдуллой Ариповым, спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса Нурдинжоном Исмоиловым, председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой.

Только за два дня было подписано 22 документа, в том числе соглашение о Кыргызско–узбекском фонде развития, соглашение о сотрудничестве в борьбе с контрабандой и нарушениями таможенного законодательства, "дорожные карты" и меморандумы о сотрудничестве некоторых ведомств и областей двух стран.

По итогам визита было выпущено совместное заявление президентов двух стран, в котором говорится, что главы государств подтвердили свою решимость активно развивать и укреплять отношения стратегического партнерства, дружбы, добрососедства и доверия между Кыргызстаном и Узбекистаном.

Экономика и финансы в пролете

На фоне успехов чекистов и дипломатов деятельность остальных структур правительства выглядит бледновато. Особенно удручает, что особого эффекта не ощущается от деятельности недавно преобразованного Министерства экономики и финансов. Вернее, наоборот, очень остро чувствуется его бездеятельность.

Поддержка малого и среднего бизнеса существует только на словах. Совершенно непонятно, какую работу ведомство проводит для реализации президентских указов, нацеленных на улучшение инвестиционного климата, поскольку инвесторы почему–то не становятся в очередь, для того чтобы вкладываться в экономику КР.

А тем временем наша страна установила антирекорд по росту цен на продукты среди стран ЕАЭС. В 2020 году продовольственные товары подорожали на 17,6 процента больше всех среди стран альянса. Причем цены продолжают расти. Недавно премьер–министр Улукбек Марипов признал, что "ситуация остается сложной", так как с каждым днем растут цены на мясо, растительное масло, яйца, муку и другие товары.

Резкий рост цен сказался на реальных доходах населения, которые за предыдущий год сильно упали. Из–за инфляции и сокращения заработков, по данным Всемирного банка, рост уровня бедности в Кыргызстане в 2020 году поднялся с 20 процентов до 31 процента. А в этом году он, как прогнозируется, вырастет еще больше - до 35 процентов.

Оправдается ли этот печальный прогноз, во многом зависит от того, как сработает в кризисных условиях Минэкономики и финансов. Нынешняя его активность в части выправления экономической ситуации не внушает веры в то, что все наладится.