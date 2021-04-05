Ж. Назаралиев: Наблюдателей от партии "Свобода выбора" на выборах не будет

Что это значит?

Во-первых, мы абсолютно уверены в вашем выборе и доверяем нашему гражданскому обществу, которое не допустит никаких махинаций с голосами избирателей.

Во-вторых, мы полностью доверяем руководству страны. Власть будет пристально следить за ходом голосования на выборах в БГК и на референдуме - это гарантия, что все пройдет без подтасовок.

Наконец, мы видим, что между партиями на сегодня складывается здоровая конкуренция, каждый вкладывается в выборный процесс на столько на сколько позволяет его кошелек, уровень культуры и интеллект. Безусловно, в такой политической борьбе некоторые партии нарушают закон, но мы уверены, что к ним будут применены соответствующие меры наказания.

Благодаря новому взгляду на местное самоуправление, мы со стороны власти и своих конкурентов не испытываем давления и отчетливо понимаем - решать, кто пройдет в Горкенеш, будете вы и только вы - жители города Бишкек.

Не продавайте свой голос и не игнорируйте выборы!

Помните, наши с вами цели: 1. Искоренить бедность; 2. Возродить национальный дух – Вернуть кыргызскому народу национальную совесть и национальную гордость; 3. Создать благоприятную среду для развития интернационального общества; 4. Улучшить качество жизни всех граждан Кыргызстана!

11 АПРЕЛЯ – "СВОБОДА ВЫБОРА", № 8!"

Исполнитель: РФ "Рубикон", г. Бишкек, ул. Усенбаева, 2. Заказчик: политическая партия "Свобода выбора". Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии Сапаралиевой К. А. из средств специального избирательного фонда политической партии "Свобода выбора".

Дата выхода: 05.04.2021 г. Тираж: 1.