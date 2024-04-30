Погода
$ 88.70 - 89.47
€ 94.60 - 95.60

В Бишкеке закрыты ряд строительных объектов (список)

195  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке закрыты ряд строительных объектов. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, за неисполнение распоряжения мэрии Бишкека приостановлены строительные работы в объектах:

* ОсОО "Гарант Строй Инвест" по адресу: Буденного, 164;

* ⁠ОсОО "Эмаком" по улице Кийизбаева, 24;

* ОсОО "О2 Development" по улице Кара-Кульская, 1;

* ОсОО "МакроГрупп" по Ауэзова, 5/2;

* СК ОсОО "Аманат Групп Инвест" по адресу: Скрябина, 45а.

Строительные работы временно приостановлены за неисполнение предписания муниципальной инспекции об установке аппарата для мойки колес специальной техники. Такое решение вынесла комиссия в ходе рейда. Строительные объекты смогут начать работать только после полной установки колесомоечного пункта.

В настоящее время СК ОсОО "Аманат Групп Инвест" устанавливает пункт на выезде с объекта.

Отметим, рейдовые мероприятия будут продолжены.

Ранее инспекторы выдали 61 предписание столичным строительным компаниям сроком в 1 неделю о необходимости установки аппаратов или пунктов для мойки колес строительной техники. Крайний срок введения колесомоечного пункта в работу было 29 апреля.

Требования об установке аппаратов для мойки колес даются для того, чтобы спецтехника не нарушала правила благоустройства города Бишкек.

Основными требованиями для стройкомпаний остаются: трансбои, эстакады для мойки и посыпка территории выезда – щебнем.

--


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/436803
Теги:
мэрия, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  