В Бишкеке закрыты ряд строительных объектов (список)

В Бишкеке закрыты ряд строительных объектов. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, за неисполнение распоряжения мэрии Бишкека приостановлены строительные работы в объектах:

* ОсОО "Гарант Строй Инвест" по адресу: Буденного, 164;

* ⁠ОсОО "Эмаком" по улице Кийизбаева, 24;

* ОсОО "О2 Development" по улице Кара-Кульская, 1;

* ОсОО "МакроГрупп" по Ауэзова, 5/2;

* СК ОсОО "Аманат Групп Инвест" по адресу: Скрябина, 45а.

Строительные работы временно приостановлены за неисполнение предписания муниципальной инспекции об установке аппарата для мойки колес специальной техники. Такое решение вынесла комиссия в ходе рейда. Строительные объекты смогут начать работать только после полной установки колесомоечного пункта.

В настоящее время СК ОсОО "Аманат Групп Инвест" устанавливает пункт на выезде с объекта.

Отметим, рейдовые мероприятия будут продолжены.

Ранее инспекторы выдали 61 предписание столичным строительным компаниям сроком в 1 неделю о необходимости установки аппаратов или пунктов для мойки колес строительной техники. Крайний срок введения колесомоечного пункта в работу было 29 апреля.

Требования об установке аппаратов для мойки колес даются для того, чтобы спецтехника не нарушала правила благоустройства города Бишкек.

Основными требованиями для стройкомпаний остаются: трансбои, эстакады для мойки и посыпка территории выезда – щебнем.

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