Турист из Индии погиб при столкновении двух вертолетов в Непале

Турист из Индии погиб в результате столкновения двух вертолетов утром 3 ноября в районе Эвереста в Непале. Еще три человека, включая обоих пилотов, получили травмы.

По данным полиции Непала, один из вертолетов принадлежал компании Fishtail Air и перевозил двух туристов - граждан Индии и Новой Зеландии. Второй борт, принадлежащий Air Dynasty, доставлял груз.

Столкновение произошло, когда оба вертолета одновременно заходили на посадку. В результате индийский турист погиб, пассажир из Новой Зеландии и пилоты обоих воздушных судов получили травмы. Пострадавших доставили в больницы.

Причины аварии выясняются. По словам главы управления гражданской авиации Непала Мукеша Дангола, диспетчеры аэропорта Луклы не контролируют полеты в районе этой посадочной площадки. Пилоты самостоятельно договариваются о порядке посадки.

"Предварительные сообщения указывают на проблемы со связью между пилотами", - приводит слова Дангола издание The Kathmandu Post.

В горных районах Непала вертолеты используют для перевозки пассажиров и грузов, а также проведения спасательных операций. В частности, во время октябрьского наводнения в центральной части страны по воздуху эвакуировали около 50 человек.