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Марал Койчукараева: "Полюбила Москву, но скучаю по Бишкеку"

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- Айжан Мамбеталиева
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Кыргызстанка Марал Койчукараева стала вице-мисс на конкурсе красоты и талантов "Мисс ФМР 2021", который прошел в Москве.

Конкурс был организован общероссийской общественной организацией "Федерация мигрантов России". Во время финального мероприятия 10 финалисток рассказывали о себе и продемонстрировали национальные традиции, народные костюмы, а также творческие номера.

Цель конкурса в том, чтобы познакомить зрителей и участниц с многонациональным разнообразием, традициями и обычаями народов, проживающих на территории России, а также развить и расширить культурные связи между народами, укрепить дружественные и добрососедские отношения.

Корреспондент VB.KG пообщалась с Марал по интернету.

Марал Койчукараевой 31 год. В Москве, вместе с мамой и сыном она постоянно проживает с 2017 года. Работает в ветеринарной клинике рентгенологом.

- Марал, расскажите, почему решили переехать в Москву?

- Я родилась и выросла в Кыргызстане, получила образование в Кыргызско-Турецком университете "Манас" в Бишкеке. В Кыргызстане у меня остались папа, братья и конечно родственники и друзья.

А в 2017 году я переехала в Москву. Первый раз я побывала в Москве на съемках в 2011 году, и она мне так понравилась. Заметила, что здесь очень много ветеринарных клиник и очень развита ветеринария. И я хотела приехать сюда на практику. Тем более мама у меня уже жила в Москве с 2009 года и конечно она меня поддержала. В работе тоже все складывалось удачно, и я решила остаться.

- Как вы решились принять участие в конкурсе?

- Раньше я участвовала в различных мероприятиях, где приходилось выступать на сцене, участвовала в конкурсах талантов, спортивных соревнованиях. Мне нравится дух соперничества, такая борьба закаливает, делает увереннее в своих силах.

До 30 лет я честь, никогда не считала себя красивой и не стремилась участвовать в подобных конкурсах красоты. Но в последнее время мне многие начали говорить, что я симпатичная. А еще, моя подруга, которая работает юристом в федерации мигрантов предложила мне подать заявку на этот конкурс и я подумав, решила попробовать свои силы.

- Расскажите как проходил конкурс?

- Он проходил в обычном офлайн формате. Сначала были онлайн-голосования и до финала дошли всего 10 красавиц из Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана (тоже были или нет?), России и Кыргызстана.

Нам сказали к чему готовиться за 10 дней до конкурса. Мне пришлось срочно найти и арендовать национальное платье. Это было не просто! Также необходимо было в сжатые сроки подготовиться к номеру, где необходимо продемонстрировать таланты. Я играю на скрипке, и репетировала композицию "Эсимде". Очень переживала, что если меня услышат профессиональные музыканты, они заметят ошибки. Но моя мама – пианистка, сказала, что я хорошо сыграла.

Считаю, что такие конкурсы дают возможность попробовать себя в чем-то новом. Я - творческий человек. Честно, мне ветеринария далась сложно, потому что я очень люблю театры, музыку. Участие в этом конкурсе для меня подарило мне массу удовольствия. Не скрою, приятно слышать аплодисменты в свой адрес. Но, конечно, это должно быть заслуженно. При подготовке к конкурсу я днями и ночами не спала, так переживала. И когда я получила плоды своего труда, то получила массу эмоций и стала, наверное, чуть увереннее в себе.

- Поддержали ли вас ваши родные в желании участвовать в конкурсе?

- Конечно, все поддержали. Не было такого, чтобы кто-то из родственников или друзей сказал: "Зачем тебе это нужно? Не стоит!". Считаю, что такие вещи нельзя говорить. Если человек хочет где-то участвовать или чему-то новому учиться, то нужно его поддержать в его стремлениях.

Я не думала, что займу на конкурсе какое-нибудь призовое место. Мне просто хотелось попробовать свои силы, выступить, посоревноваться с другими участницами. А то, что я заняла второе место, стало для меня приятным бонусом, учитывая то, что у меня нет опыта в этой сфере. Я очень рада!

- Знаю, что в Кыргызстане вы снимались в фильме "Пустой дом". Почему не продолжили работу в сфере кинематографа?

- Я на тот момент училась на третьем курсе и чтобы продолжить работу в кино, мне нужно было бросать учебу и поступить в театральный вуз. Но я училась на бюджетной основе, и родители меня отговорили, посоветовали получить выбранное образование и потом, при желании поступить на второе высшее образование или же пройти курсы актерского мастерства. Конечно, после завершения учебы я этого делать не стала. Тем более я ветеринарию я сама выбрала. Я очень люблю животных, хотела им помогать, эта профессия считается престижной и благородной.

- Вы много лет живете в Москве, дружная ли наша диаспора в России?

- В прошлом году, когда в мире бушевала пандемия коронавирусной инфекции, слышала, что кыргызстанцы помогают продуктами тем семьям, которые из-за этого остались без работы. Но я не слышала, чтобы наши соотечественники масштабно и дружно отмечали какие-то национальные праздники. Во многих странах есть небольшие диаспоры, и они очень дружны, поддерживают друг друга. В России кыргызстанцев очень много и возможно потому мы более разрозненные. Поддерживаем связи друг с другом только в родственных рамках. Ходим, друг к другу в гости, отмечаем праздники.

- Полюбилась ли вам Москва?

- Я раньше думала, что она не сможет мне стать близкой и родной. Считала, что она очень динамичная, масштабная и будет давить психологически. Часто слышала об этом от других. Но я привыкла к этому городу, полюбила его. Люблю бывать в центре, гулять в парках и скверах. И уверенна, что всю Москву я еще не успела обойти.

- Часто ли вы бываете в Кыргызстане?

- Я была в Кыргызстане еще до пандемии, потом были сложности с границами. Но планирую в следующем году приехать. Планирую съездить на Иссык-Куль и очень соскучилась по горам. Мне так нравились канатные дороги, очень любила подниматься по ним, столько раз каталась и ни разу не сделала видео на память, а сейчас очень скучаю. Хотелось бы поехать в Ош, мы жили там в моем детстве и у меня остались такие хорошие воспоминания об этом городе, там такая вкусная еда! Мы жили в города и я помню, как там было красиво. Там у меня осталась подруга, которая все время меня зовет в гости. Я не была в этом городе детства ровно 20 лет, очень хочу посетить его и надеюсь, что получится.


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URL: https://www.vb.kg/408188
Теги:
конкурс, Россия, Москва, Кыргызстан, конкурс красоты, Мигрант
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