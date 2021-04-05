Погода
$ 84.76 - 84.92
€ 99.57 - 100.45

В Бишкеке задержан 22-летний парень, подозреваемый в краже невесты

148  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сотрудники патрульной милиции в Бишкеке задержали подозреваемого в похищении девушки с целью вступления в брак. Об этом сообщает пресс-служба УПСМ.

2 апреля примерно в 23:40 часов на линию "102" поступил вызов о том, что похитили девушку.

По прибытию на место происшествия инспекторов патрульной милиции с заявлением обратилась гражданка Ж.Д. 1996 года рождения. Она просила принять меры в отношении малознакомого, который с целью вступления в брак против воли похитил ее с Иссык-Кульской области и привёз в город Бишкек.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан гражданин Б.К 1999 года рождения и доставлен в УВД Октябрьского района г. Бишкек для дальнейшего разбирательства.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/399198
Теги:
задержание, кража невест, похищение, уголовная ответственность, Бишкек, Патрульная милиция, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  