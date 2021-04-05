В Бишкеке задержан 22-летний парень, подозреваемый в краже невесты

Сотрудники патрульной милиции в Бишкеке задержали подозреваемого в похищении девушки с целью вступления в брак. Об этом сообщает пресс-служба УПСМ.

2 апреля примерно в 23:40 часов на линию "102" поступил вызов о том, что похитили девушку.

По прибытию на место происшествия инспекторов патрульной милиции с заявлением обратилась гражданка Ж.Д. 1996 года рождения. Она просила принять меры в отношении малознакомого, который с целью вступления в брак против воли похитил ее с Иссык-Кульской области и привёз в город Бишкек.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан гражданин Б.К 1999 года рождения и доставлен в УВД Октябрьского района г. Бишкек для дальнейшего разбирательства.