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В РУз намерены ужесточить наказание за унижение чести силовиков

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В Узбекистане планируют ужесточить наказание за унижение чести и достоинства, а также нападение на сотрудников правоохранительных органов, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Это предусмотрено дорожной картой по дальнейшему совершенствованию системы органов внутренних дел, утвержденной указом президента в конце марта.

В частности, предусматривается разработка законодательных документов по укреплению правовой защиты сотрудников органов правопорядка, направленных на:

- усиление мер административной и уголовной ответственности лиц за унижение чести и достоинства, нанесение телесных повреждений сотрудникам органов правопорядка в ходе исполнения ими служебных обязанностей, а также активное сопротивление и неподчинение их законным требованиям;

- введение ответственности за распространение сведений о частной жизни сотрудника органов правопорядка и членов его семьи;

- создание единой законодательной основы государственной правовой защиты сотрудников органов правопорядка и членов их семей, отражающей четкие механизмы и гарантии в данном направлении.


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URL: https://www.vb.kg/399214
Теги:
МВД, уголовная ответственность, Узбекистан
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