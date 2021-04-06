В Бишкеке к водителям авто с иностранными госномерами применяют меры

Сотрудниками патрульной службы в Бишкеке выявлено 277 нарушений со стороны водителей, управляющих транспортными средствами с иностранными или транзитными номерными знаками, сообщает пресс-служба УПСМ.

С 26 марта по 1 апреля инспекторами патрульной милиции было выявлено 277 нарушений со стороны водителей, управляющих транспортными средствами с иностранными или транзитными номерными знаками.

Из них 180 - транзитные госномера, 62 - госномера России, 9 - госномера Армении, 11 - госномера Азербайджана и 15 других иностранных автомобилей. За неуплату штрафов и не своевременную регистрацию были водворены 3 АМТС на специализированную штрафную стоянку, согласно кодексу о нарушений Кыргызской Республики.

УПСМ по г. Бишкек продолжит проверку и будет применять меры в отношении водителей нарушающих Правила дорожного движения, а также транспортных средств с иностранными номерными знаками, скрывающихся от камер видеонаблюдения в рамках проекта "Безопасный город".