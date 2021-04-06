ГРС ответила на жалобы граждан по доступности услуг бишкекского ЦОН

Государственная регистрационная служба ответила на возмущение граждан о перегрузке ЦОНа по улице Молодая Гвардия.

Напомним, в редакцию обратились бишкекчане, которые дали негативную оценку качеству предоставления услуг вышеуказанного ЦОНа.

Как подчеркнули в ГРС, в рамках исполнения Указа Президента КР "О дальнейших мерах по повышению доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг населению" и Плана первоочередных мер Правительства КР на 100 дней, для решения данной проблемы и разгрузки других центров, в апреле планируется открытие нового Центра обслуживания населения по проспекту Жибек-Жолу.