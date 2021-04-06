Посольство КР в РФ поможет согражданам в спецприемнике

Сотрудники посольства КР в РФ вместе с послом Гульнарой-Кларой Самат посетили Центр временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) ГУ МВД России Москве, расположенный в подмосковном населенном пункте Сахарово. И встретились с согражданами, временно находящимися здесь за совершение административных правонарушений.

В ходе беседы с ними была предоставлена информация по вопросам соблюдения миграционного законодательства России, документирования, необходимого для легализации и трудоустройства в ней. Также соотечественников предупредили о нежелательности использования посреднических услуг при получении тех или иных документов, что чревато не только административной, но и уголовной ответственностью.

Кыргызские дипломаты также встретились с руководством ЦВСИГ и обсудили актуальные вопросы содержания граждан КР в данном учреждении. Достигнута договоренность о том, что диаспоральные общественные организации будут иметь возможность оказания материальной поддержки находящихся здесь соотечественников.

В ЦВСИГ помещаются нарушители административного законодательства, которые находятся в нем до выяснения личности и последующего выдворения на родину. Визиты сюда сотрудников посольства КР в РФ, нередко совместно с активистами диаспоры, стали традиционными, с момента открытия и налаживания работы центра в 2015 году. С руководством ЦВСИГ были установлены конструктивные связи, которые поддерживаются на протяжении всех минувших лет. А начиналось такое сотрудничество с инцидента.

Когда в феврале 2015-го сотрудники консульской службы посольства КР приехали сюда вместе с журналистами, чтобы выяснить, с какими трудностями здесь сталкиваются мигранты, появление нежданных гостей вызвало негативную реакцию у местной охраны. Последняя даже вызвала полицию. Страсти отчасти улеглись, когда выяснилось, что визитеры - дипломаты иностранного государства. Но посольство не оставило без внимания увиденное и услышанное в Сахарово своими сотрудниками. И тут же направило в адрес Министерства иностранных дел РФ ноту, в которой сообщило о "неготовности центра принимать и обслуживать огромный поток трудящихся–мигрантов и о ненадлежащей организации его работы". Ответная реакция последовала незамедлительно, правда, не со стороны внешнеполитического ведомства, а от властей Москвы. И буквально через несколько дней для кыргызских дипломатов и журналистов было организовано подробное знакомство с центром, рассказано о его планах и решении текущих задач, даны ответа представителями администрации на все заданные вопросы.