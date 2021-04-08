Сабиджан Бабаджанов: Нашему обществу не хватает духовной культуры! (фото)

Корреспондент VB.KG побывал в гостях у известного отечественного художника, заслуженного деятеля культуры КР Сабиджана Бабаджанова. Недавно мастер отметил 80-летие. Юбилей отпраздновали в кругу семьи, а вот большая выставка работ Бабаджанова откроется в конце лета – начале осени. Специально для наших читателей творец приоткрыл завесу тайны и рассказал о том, какие сюрпризы ждут всех на этой экспозиции.

Сабиджан Камалович пригласил нас к себе в мастерскую. Небольшую комнатку в знаменитом доме на улице Киевской он получил еще в конце 80-х годов прошлого века, когда стал членом Союза художников республики.

"Это легендарное здание. Жаль, что сейчас все рушится. Когда-то здесь трудились народные, заслуженные художники. Из окон открывался прекрасный вид на горы. Знаете, сколько я тут этюдов написал?! Но… построили напротив большой торговый центр, солнца стало мало. Да и художников, по правде говоря, здесь почти не осталось. В нашем подъезде только один я работаю. Еще осталась мастерская Давида Натановича Флекмана. И в соседнем подъезде два-три человека трудятся. Остальные помещения давно проданы. Меня тоже все время просят: "Продайте! Продайте!". А кто покупает? Китайцы. У них рядом кафе", - сетует Бабаджанов.

Несмотря на почтенный возраст, Сабиджан Камалович приходит в мастерскую каждый день. Говорит, что дома работать неудобно, а здесь ничто не отвлекает. Писать Бабаджанов начинает с первыми лучами солнца, а домой уходит только вечером.

Творить художник не переставал даже в период карантина. Рисовал дома. В основном цветы. Шутит, что одних только этих воздушных акварелей на целую выставку хватит.

"Для меня важно общение с природой. Этого в период карантина не хватало. Хотя и общения с людьми в это время тоже не доставало катастрофически. Художники и раньше по большей части сидели по своим мастерским, встречались лишь на открытиях каких-то выставок. А мне хочется поговорить с людьми, которые в искусстве разбираются, выслушать их мнение, поспорить, может быть. И простых зрителей послушать. Мы ведь для кого картины-то пишем? Для них. Чтобы люди смотрели, вдохновлялись. Духовной культуры сейчас нашему обществу очень не хватает!" - считает мастер.

Выставку живописи под названием "Тот самый миг…" Сабиджан Бабаджанов хотел открыть в стенах Кыргызского национального музея изобразительных искусств имени Гапара Айтиева 20 марта 2020 года. Все было готово, пригласительные напечатаны. Но началась эпидемия коронавируса, и о планах пришлось забыть. В конце года у мастера вновь состоялся разговор с администрацией музея. Планы выставок обычно составляются на год вперед, и теперь уже юбилейную экспозицию Бабаджанова решили запланировать на март 2021-го. Но на этот раз сам творец не успел к намеченному сроку.

"80 лет – юбилей солидный. И к выставке по такому случаю готовиться нужно серьезно. Это ведь, своего рода, подведение итогов. Хочу назвать ее "Возвращение" или "Возвращение к истокам". Картины, думаю, разместить на первом этаже музея с северной стороны. Их пока отбираем. Наверное, и графика будет, и живопись. Сейчас больше последней внимание уделяю. Хочу все свои ипостаси показать. Какие-то картины я уже выставлял ранее, какие-то пока никто не видел. Но заранее не стоит много рассказывать, а то людям просто не интересно будет", - рассуждает художник.

Сабиджан Бабаджанов считает себя реалистом, хотя в его работах много философских загадок. Огромную часть своего творчества он посвятил любимому автору - Чингизу Айтматову и его произведениям. Любит художник писать и родные места. Уехав из Китая много десятилетий назад, он продолжает возвращаться туда в своих картинах: что-то пишет по памяти, что-то рождается из рассказов других людей. А некоторые полотна появляются под впечатлением от случайно сделанных кем-то в далеком прошлом фотографий.

До сих пор Бабаджанов жалеет о том, что после фрунзенского училища не смог продолжить учебу. Его тогда на три года забрали в армию. Он был старшим в семье и попросился в стройбат, чтобы немного подзаработать. Попал на Байконур. Оформлял дворец культуры, музей космонавтики, в детской студии учил рисовать малышей. Ему даже предлагали остаться там насовсем, но молодой художник хотел расти, развиваться, а в закрытом городе это было бы непросто. И Бабаджанов вернулся во Фрунзе.

Сейчас, по словам мастера, ему и его коллегам приходится непросто. Чтобы устроить выставку, нужно оплачивать музею или выставочному залу аренду помещения. Чтобы выпустить альбом, тоже нужен спонсор. А найти мецената в наше время сложно. Сабиджан Камалович думает устроить выставку-продажу своих работ, выручить немного средств, чтобы были деньги на оформление картин для будущей юбилейной выставки - хорошие багеты стоят немалых денег. Вопрос в другом - кто станет покупать картины в то время, когда большинство думает лишь о том, как прокормить семью?!

"С распадом Союза мы стали свободными художниками. С одной стороны, это хорошо. Не надо подстраиваться, мучиться, писать картины на темы, которые тебе чужды. Но с другой… у нас ведь ничего нет. Ни поездок, ни творческих командировок. В 1993-м мне присвоили звание заслуженного художника. А народного до сих пор не дали. Не могу сказать, что это обидно. Просто при наличии звания положены небольшие льготы. А когда я умру, зачем мне все эти звания?!", - заключает художник.

справка "ВБ"

Сабиджан Бабаджанов родился в Кульдже Синцзянь-Уйгурского автономного района КНР. В 1955 году семья будущего художника покинула родную землю и в 14 лет для Бабаджанова началась новая жизнь. Пять лет их семья, как и другие уйгурские семьи должны были прожить в селе Шекер и отработать в колхозе имени Калинина Кировского района Таласской области.

После школы Бабаджанов поступил в художественное училище во Фрунзе. С 1964 по 1999-й работал в Художественном фонде Киргизской ССР. Был членом Союза художников СССР, сейчас состоит в Союзе художников Кыргызской Республики.

Участвовал в республиканских, всесоюзных, международных выставках. Работы мастера хранятся в Государственном музее искусств народов Востока в Москве, Государственном музее искусств имени Кастеева в Алматы, Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева и других музеях, а также частных коллекциях в разных странах.