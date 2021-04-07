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Китай и Иран запретили поездки своих туристов в Турцию

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- Виктория Гунгер
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Из-за резкого увеличения числа заболевших коронавирусом в Турции сразу 2 страны - Китай и Иран - запретили поездки своих туристов в Турцию, заодно приостановив полеты Turkish Airlines на свою территорию. Также приняли решение о прекращении полетов в Турцию из-за сложной эпидемиологической обстановки авиакомпании RwandAir и Ethiopia Airlines, сообщает издание Tourprom.

В Турции наблюдается взрывной рост числа заболевших Covid-19. Так, только за вчера, 6 апреля, был в Турции обновлен очередной рекорд по приросту числа инфицированных: +49 тыс. 584 заболевших за сутки (всего за время пандемии в Турции это число достигло 3'579'185 больных), а также за сутки число жертв коронавируса увеличилось сразу на +211 человек, достигнув 32'667.

В результате в Китае Турецким авиалиниям предписано приостановить полеты на 4 недели, начиная с 19 апреля. Об этом заявило Управление гражданской авиации Китая. Толчком к такому решению стали инциденты с множеством заболевших на борту этой авиакомпании: так, например, ещё 24 марта положительный результат на ковид был выявлен у 14 пассажиров рейса ТК 72.

Одновременно вчера Иран также прекратил туристические туры в Турцию, а заодно и всякое авиационное сообщение.

Представитель Министерства внутренних дел Ирана Салман Самани заявил, что в соответствии с решением Национального комитета по борьбе с вирусом короны Ирана компании, занимающиеся организацией туров в Турцию, должны прекратить эту деятельность. А между прочим Иран является для Турции важнейшим поставщиком туристов: в доковидные времена иранские туристы по количеству были на третьем месте после российских и немецких туристов на пляжах Анталии и других курортов Турции.

Более того, турецкие СМИ уже начали рассуждать о том, что из России начали поступать сигналы о весьма вероятном закрытии границы с Турцией. Если это случится, то как минимум для туристического сектора Турции наступит самый настоящий коллапс. Возможно, он потянет вниз и всю экономику Турции...


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URL: https://www.vb.kg/399335
Теги:
Иран, Китай, Турция, эпидемия, Кыргызстан
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