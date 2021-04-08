Убийство Айзады. В Бишкеке и Оше потребуют отставки руководства МВД

В Бишкеке и Оше пройдут митинги с требованием отставки руководства МВД. Организаторы акций сообщили, что митинг начнется одновременно в обеих столицах в 12.00.

В Бишкеке он пройдет у здания Министерства внутренних дел на пересечении улиц Фрунзе и Тыныстанова, в Оше - у здания ГУВД по адресу Баялинова,2.

Поводом для общественного возмущения стал вопиющий случай похищения и убийства Айзады Канатбековой. На камеры видеонаблюдения попали кадры, как девушку силой загрузили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Спустя более двух суток девушку нашел мертвой пастух на поле вблизи Бишкека. В автомобиле рядом с ней находился предполагаемый похититель и убийца. По предварительной версии следствия, мужчина задушил девушку, после чего нанес себе ранения в шею, от которых скончался. МВД обвиняют в том, что они не восприняли всерьез сообщение о похищении девушки и не уделили ее поискам должного внимания, хотя имелись записи с камер наблюдения, номера автомашины на которой ее увезли.