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Убийство Айзады. В Бишкеке и Оше потребуют отставки руководства МВД

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- Екатерина Улитина
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В Бишкеке и Оше пройдут митинги с требованием отставки руководства МВД. Организаторы акций сообщили, что митинг начнется одновременно в обеих столицах в 12.00.

В Бишкеке он пройдет у здания Министерства внутренних дел на пересечении улиц Фрунзе и Тыныстанова, в Оше - у здания ГУВД по адресу Баялинова,2.

Поводом для общественного возмущения стал вопиющий случай похищения и убийства Айзады Канатбековой. На камеры видеонаблюдения попали кадры, как девушку силой загрузили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Спустя более двух суток девушку нашел мертвой пастух на поле вблизи Бишкека. В автомобиле рядом с ней находился предполагаемый похититель и убийца. По предварительной версии следствия, мужчина задушил девушку, после чего нанес себе ранения в шею, от которых скончался. МВД обвиняют в том, что они не восприняли всерьез сообщение о похищении девушки и не уделили ее поискам должного внимания, хотя имелись записи с камер наблюдения, номера автомашины на которой ее увезли.


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URL: https://www.vb.kg/399346
Теги:
МВД, митинг, похищение, убийство, Кыргызстан
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