Опровержение Горсуда: Мужу судьи подарили 74 квартиры в элитной многоэтажке

Более ста объектов недвижимости, в том числе 74 элитные квартиры, земельный участок и парковочные места принадлежат мужу судьи Бишкекского горсуда Миры Джеенбековой. Это имущество было в собственности семьи до того, как Джеенбекова получила пост судьи в 2016 году. Об этом сообщает пресс-служба Бишкекского городского суда со слов самой судьи.

"В СМИ сегодня была обнародована информация о том, что ГКНБ начал досудебное производство по статье о незаконном обогащении в отношении судьи судебной коллегии по гражданским и экономическим делам Бишкекского городского суда Дж.М.Б.

Со слов судьи данная информация не соответствует действительности и дана с существенным искажением фактических обстоятельств, поскольку она была назначена на должность судьи Бишкекского городского суда 29 апреля 2016 года Указом Президента Кыргызской Республики, тогда как данные имущества были у неё и членов её семьи еще до назначения на данную должность.

Судья отмечает, что дом, где 74 элитные квартиры и 10 парковочных мест находятся на земельном участке, принадлежащем мужу судьи, перешедшего к нему по договору дарения. На данном участке возведен жилой дом в соответствии с договором заключенным между мужем судьи и застройщиком. Большая часть квартир в указанном доме принадлежат дольщикам, внесшим свои взносы в установленном порядке", - говорится в сообщении Горсуда.

Напомним, ГКНБ сообщил, что в отношении судьи Миры Джеенбековой проводится расследование по статье незаконное обогащение. По их данным, она владеет 74 элитными квартирами, 19 коммерческими помещениями, 10 парковочными местами, а также дорогостоящими земельными участками, расположенными в "золотом квадрате" Бишкека.