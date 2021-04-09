Турция призвала к отказу от доллара и созданию "Исламского банка"

На саммите Исламской восьмёрки президент Турции призвал мусульманские страны к созданию "Всемирного Исламского банка" и к отказу от доллара в пользу национальных валют. Данный мегабанк может действовать на онлайн-платформе и покрывать растущие финансовые потребности исламского мира, считает турецкий лидер, сообщает "Голос Турции".

"Мы также должны приложить усилия для защиты сирийских и палестинских беженцев, араканцев и йеменцев, которые борются с угнетением и бедностью", - добавил Реджеп Эрдоган.

Напомним, "Исламская восьмерка" была создана 15 июня 1997 года. Идею создания D-8, в которую входят Турция, Пакистан, Египет, Индонезия, Малайзия, Бангладеш, Нигерия и Иран, выдвинул экс-премьер Турции Неджметтин Эрбакан.