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Турция призвала к отказу от доллара и созданию "Исламского банка"

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- Виктория Гунгер
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На саммите Исламской восьмёрки президент Турции призвал мусульманские страны к созданию "Всемирного Исламского банка" и к отказу от доллара в пользу национальных валют. Данный мегабанк может действовать на онлайн-платформе и покрывать растущие финансовые потребности исламского мира, считает турецкий лидер, сообщает "Голос Турции".

"Мы также должны приложить усилия для защиты сирийских и палестинских беженцев, араканцев и йеменцев, которые борются с угнетением и бедностью", - добавил Реджеп Эрдоган.

Напомним, "Исламская восьмерка" была создана 15 июня 1997 года. Идею создания D-8, в которую входят Турция, Пакистан, Египет, Индонезия, Малайзия, Бангладеш, Нигерия и Иран, выдвинул экс-премьер Турции Неджметтин Эрбакан.


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URL: https://www.vb.kg/399396
Теги:
валюта, Турция, доллар, Кыргызстан
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