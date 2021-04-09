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На пересечении Льва Толстого и Ибраимова срочно нужен светофор

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- Сергей Швец
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Указанный перекресток двух оживленных магистралей является кошмарным сном многих автомобилистов и пешеходов. В часы-пик ни повернуть, ни перейти дорогу.

Просьбы автолюбителей установить здесь светофор настойчиво звучат уже, наверное, лет десять. Однако остаются неуслышанными ни автоинспекцией, ни столичными властями. Хотя после реконструкции Льва Толстого на восток от Ибраимова трафик здесь увеличился многократно.

При этом ответственные службы в свое время посчитали жизненно необходимым установить электронный регулировщик на пересечении Льва Толстого и Элебаева, который настолько сложным не является. Какой логикой руководствовались и руководствовались ли ею вообще – непонятно.

В итоге пересечение Льва Толстого и Ибраимова в часы-пик превращается в квест "поверни налево". Причем как для тех, кто с Толстого пытается выполнить маневр на эстакады моста, так и с эстакад на Толстого. Ситуация заметно ухудшается в зимнее время, когда резко тронуться с места из-за гололеда невозможно.

Довольно проблематично перейти дорогу и пешеходам. Разметки, означающей место перехода, которая обычно присутствует на перекрестках, здесь нет. А потому львиная доля автомобилистов почему-то не считает нужным пропускать пеших горожан. Хотя отсутствие разметки отнюдь не отменяет необходимости пропуска человека, который идет параллельно дороге по тротуару.

В общем, электронный регулировщик нужен здесь как воздух. Причем для всех участников дорожного движения.


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URL: https://www.vb.kg/399413
Теги:
дороги, ПДД, светофоры, Бишкек
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