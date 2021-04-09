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Перепродавали битум. В Департаменте дорожного хозяйства выявлена коррупция

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- Оксана Гут
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Установлена устойчивая коррупционная схема в Департаменте дорожного хозяйства при Министерстве транспорта. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

ГКНБ Кыргызской Республики была выявлена коррупционная схема в Департаменте дорожного хозяйства при Министерстве транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций Кыргызской Республики.

Установлено, что в 2019 году Департаментом через тендерную процедуру приобретен нефтепродукт "битум дорожный" для обеспечения дорожно-эксплуатационных учреждений необходимым сырьем для строительства и ремонта автомобильных дорог.

"Однако, ответственные должностные лица Департамента, в сговоре с руководством подчиненных им дорожно эксплуатационных учреждений, в целях извлечения материальной выгоды значительную часть приобретаемого сырья реализовывали заинтересованным частным компаниям, при этом в отчетных данных заведомо завышали объемы и стоимость затраченного сырья", - говорится в сообщении.

Таким образом, в результате указанной коррупционной схемы должностными лицами Департамента государству был причинен ущерб на сумму свыше 49 млн сомов.

8 апреля по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст.319 ч.2 "Коррупция" УК Кыргызской Республики задержан и водворен в СИЗО ГКНБ главный инженер регионального отдела автомобильных дорог Чуйской области при ДДХ - А.Р.А.

Ведется следствие.


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URL: https://www.vb.kg/399421
Теги:
ГКНБ, дороги, коррупция, тендер, уголовная ответственность, Кыргызстан, ремонт дорог
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