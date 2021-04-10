Задержан руководитель сектора ГУ "Унаа" ГРС Ноокенского района

Сотрудниками ГКНБ КР задержан руководитель регионального сектора ГУ "Унаа" ГРС при Министерстве юстиции КР Ноокенского района Жалал-Абадской области "О.М.А". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, пресечена коррупционная схема по фактам незаконно оформленных дорогостоящих автотранспортных средств, пригнанных из Республики Абхазия и не прошедших таможенное декларирование.

"Установлено, что на основании фиктивных транзитных регистрационных документов якобы Российской Федерации были поставлены на учет две автомашины марки "Лексус GX" с выдачей техпаспортов и государственных номерных знаков Кыргызской Республики.

Выявлено, что тем самым государству был нанесен ущерб в виде потерь от уплаты таможенных пошлин в размере более 3 млн. сомов.

По фактам злоупотребления должностным положением задержан руководитель регионального сектора ГУ "Унаа" ГРС при Министерстве юстиции КР Ноокенского района Жалал-Абадской области "О.М.А".

ГКНБ КР проводятся соответствующие следственно-оперативные действия, направленные на установление всех обстоятельств дела и причастных лиц", говорится в сообщении ГКНБ.