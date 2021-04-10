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Задержан руководитель сектора ГУ "Унаа" ГРС Ноокенского района

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- Бакыт Басарбек
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Сотрудниками ГКНБ КР задержан руководитель регионального сектора ГУ "Унаа" ГРС при Министерстве юстиции КР Ноокенского района Жалал-Абадской области "О.М.А". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, пресечена коррупционная схема по фактам незаконно оформленных дорогостоящих автотранспортных средств, пригнанных из Республики Абхазия и не прошедших таможенное декларирование.

"Установлено, что на основании фиктивных транзитных регистрационных документов якобы Российской Федерации были поставлены на учет две автомашины марки "Лексус GX" с выдачей техпаспортов и государственных номерных знаков Кыргызской Республики.

Выявлено, что тем самым государству был нанесен ущерб в виде потерь от уплаты таможенных пошлин в размере более 3 млн. сомов.

По фактам злоупотребления должностным положением задержан руководитель регионального сектора ГУ "Унаа" ГРС при Министерстве юстиции КР Ноокенского района Жалал-Абадской области "О.М.А".

ГКНБ КР проводятся соответствующие следственно-оперативные действия, направленные на установление всех обстоятельств дела и причастных лиц", говорится в сообщении ГКНБ.


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URL: https://www.vb.kg/399458
Теги:
ГКНБ, ГРС, задержание, Кыргызстан, автомобили
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